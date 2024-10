Jan Paweł II w ekstraklasie. Wielki sukces peruwiańskiego klubu

Juan Pablo II College, znane jako Juan Pablo II awansowało do peruwiańskiej ekstraklasy. Zespół z położonego na zachodzie kraju miasta Chongoyape pierwszy w historii awans do ekstraklasy wywalczył w dramatycznych okolicznościach. W dwumeczu zremisowali 2:2 z Comerciantes, ale w rozgrywanym u siebie rewanżu pokonali ich po serii rzutów karnych. Co ciekawe, jedną z bramek w rewanżu Juan Pablo II zdobyło po ewidentnym spalonym.

Klub pod patronatem Jana Pawła II w peruwiańskiej ekstraklasie

Juan Pablo II College został założony w 2015 roku z inicjatywy znajdującego się w prowincji Chiclayo Stowarzyszenia Kulturowo-Sportowego Jana Pawła II. Na cześć polskiego papieża w herbie klubu zamieszczony jest jego wizerunek. Klub z położonego na zachodzie Peru miasta Chongoyape sprawił sobie oraz swoim kibicom świetny prezent na dziesiąte urodziny, które obchodzić będzie w przyszłym roku. Juan Pablo II wywalczył bowiem pierwszy w historii awans do peruwiańskiej ekstraklasy.

Po fazie zasadniczej rozgrywek drugiej ligi zajmowali piąte miejsce w grupie A, więc awansowali do grupy mistrzowskiej. Tam zajęli pierwsze miejsce w grupie B dzięki czemu awansowali bezpośrednio do półfinału play-offów. ”Juanpablinos” w półfinałowym dwumeczu zmierzyło się z AD Comerciantes, które w ćwierćfinale pokonało 1:0 Llacuabambę. Wystarczyło im zwycięstwo w półfinale, by zapewnić sobie udział w przyszłym sezonie peruwiańskiej ekstraklasy. Finaliści baraży mieli bowiem zapewniony awans do elity już przed rozegraniem meczu.

I właśnie Juan Pablo II wywalczyło awans do finału baraży, a zarazem do peruwiańskiej ekstraklasy. Choć w pierwszym meczu przegrali na wyjeździe z Comerciantes 0:1, po 90 minutach rewanżu prowadzili z nimi przed własną publicznością 2:1. Ostatecznie o awansie do elity musiał zdecydować konkurs rzutów karnych. Choć Jorge Aguero z Juan Pablo II spudłował w czwartej serii, wcześniej przeciwnicy pomylili się dwukrotnie. Zespół z Chongoyape wygrał serię ”jedenastek” 4:3 i awansował do finału baraży.

Tam rywalizować będzie z zespołem Alianza Huanuco, który zarówno po sezonie zasadniczym, jak i po rywalizacji w grupie mistrzowskiej zajmował pierwsze miejsce w swojej grupie. Będzie to jednak jedynie mecz o mistrzostwo drugiej ligi, bowiem obie ekipy mają już zapewniony awans do ekstraklasy. Dodajmy, że Juan Pablo II awans do elity wywalczyło jako beniaminek drugiej ligi. Choć jeszcze rok temu klub rywalizował na piątym poziomie, awans do półfinału Pucharu Peru pozwolił im wspiąć się o trzy szczeble.

To właśnie ubiegłoroczny występ na centralnym poziomie Pucharu Peru sprawił, że o klubie ze względu na postać Jana Pawła II zrobiło się głośno w Polsce. Rozchwytywane zaczęły być koszulki klubowe, które niezwykle trudno jest dostać. Opatrzność prawdopodobnie czuwała nad ekipą prowadzoną przez Santiago Acasiete, bowiem tylko cud sprawił, że pierwsza bramka dla jego zespołu nie została uznana. Strzelec pierwszego gola dla Juan Pablo II – Facundo Rodriguez w momencie dogrania do niego piłki znajdował się bowiem na wyraźnym spalonym.

