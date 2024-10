Upada jeden z największych klubów sąsiadującego z Polską kraju

Szachtior Soligorsk to trzeci klub pod względem liczby zdobytych mistrzostw Białorusi. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Szachtior sięgnął po trzy mistrzostwa Białorusi. W 2022 roku zdobył czwarte mistrzostwo kraju, lecz zostało ono anulowane w wyniku oskarżeń o korupcję. Klub otrzymał drakońską karę, która skutkować będzie pierwszym w historii spadkiem z białoruskiej ekstraklasy.

Czołowy białoruski klub upada przez korupcję

Powstały w 1961 roku Szachtior Soligorsk gra w białoruskiej Premier League od samego początku jej powstania, czyli od 1992 roku. W 2005 roku sięgnął po pierwsze mistrzostwo kraju, a w 2020 i 2021 roku po dwa kolejne. W międzyczasie, w 2018 roku po raz szósty został wicemistrzem Białorusi, a w eliminacjach Ligi Europy rywalizował z Lechem Poznań. Choć ”Kolejorz” wygrał dwumecz II rundy, to w pierwszym meczu zremisował w Soligorsku 1:1, a awans wywalczył dopiero po dogrywce. Było to gorące spotkanie. W dogrywce Lech strzelił dwa gole, a aż trzech piłkarzy Szachtara wyleciało z boiska z czerwoną kartką.

W 2022 roku Szachtior sięgnął po trzecie z rzędu mistrzostwo Białorusi, a wicemistrzem kraju został Eniergietyk-BDU Mińsk. Kilka miesięcy później zarówno Eniergietyk-BDU, jak i Szachtior zostały oskarżone o ustawianie meczów. Skutkiem tego było wykluczenie obu klubów z europejskich pucharów, a dodatkowo ukaranie drakońskimi karami odjęcia punktów. Szachtiorowi odjęto aż 35 punktów i w poprzednim sezonie rzutem na taśmę utrzymał się w ekstraklasie.

Poprzedni sezon zakończył z zaledwie dziewięcioma punktami na koncie, a przewaga nad strefą spadkową wyniosła pięć punktów. Tuż za plecami znalazł się… Eniergietyk-BDU, któremu odjęto 23 punkty, a sezon 2023 zakończył z dorobkiem czterech punktów. Następnie przegrał on baraże o utrzymanie z FK Witebsk. Na samym dnie znalazła się jeszcze klub Biełszyna Bobrujsk. Jej odjęto 11 punktów za ustawianie meczów, ale i bez ujemnych oczek byłaby to najgorsza drużyna ligi. Szachtior dzięki temu się utrzymał.

Odjęte punkty też i w następnym sezonie

Odejmowania punktów na tym nie koniec, bowiem drugoligowemu już Eniergietykowi-BDU w tym sezonie odjęto 10 punktów, a wciąż ekstraklasowemu Szachtiorowi aż 20 punktów. W Białorusi gra się systemem wiosna-jesień, dlatego zbliżamy się do zakończenia sezonu.

Tym razem uciec spod topora Szachtiorowi już się nie udało, bowiem przez 20 odjętych punktów z zaledwie punktem na koncie zajmuje ostatnie miejsce i nie ma szans na utrzymanie. Tym samym występujący od samemu początku powstania białoruskiej ekstraklasy w 1992 roku Szachtior po raz pierwszy zostanie z niej zdegradowany. Do końca sezonu 2024 ”Kanarki” mają jeszcze cztery mecze do rozegrania, lecz będą już one wyłącznie pożegnaniem z ekstraklasą.

🇧🇾Szachcior Soligorsk po raz pierwszy w historii spadł z białoruskiej ekstraklasy. Szachcior w 2022 został mistrzem kraju, jednak tytuł mu ten został odebrany ze względu na wykrytą korupcję. Do obecnego sezonu przystąpili z 20 ujemnymi punktami. Od początku istnienia ligi nie… pic.twitter.com/I1M2L3uJ4S — Bartłomiej Banasiewicz (@babanasiewicz) October 14, 2024

W klasyfikacji wszech czasów białoruskiej Wyszejszaji Lihi Szachtior z dorobkiem 1578 punktów ma trzecie miejsce. Wyżej w tym zestawieniu są jedynie BATE Borysów i Dynamo Mińsk. Także tylko tym dwóm klubom Szachtior ustępuje pod względem liczby zdobytych mistrzostw Białorusi. ”Kanarki” zdobyły ich trzy, a do tego dołożyły sześć wicemistrzostw, a siedem brązowych medali. Ten sezon jest 33. od momentu powstania białoruskiej ekstraklasy.

fot. PressFocus