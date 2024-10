Lassana Diarra niczym Bosman? Jest odpowiedź FIFA

Lassana Diarra może okazać się dla piłkarskiego prawa i transferów kolejnym z zawodników, który przyczyni się do zmiany przepisów – zupełnie tak jak Jean-Marc Bosman w 1995 roku, którego przypadek diametrialnie odmienił sytuację wielu piłkarzy. Diarra wygrał sprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i FIFA będzie zmuszona zmienić swoje przepisy. Światowa federacja już zapowiedziała potrzebne zmiany w prawie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że niektóre przepisy transferowe są niezgodne z prawem unijnym. Piłkarze, jeżeli problemy prawne zostaną rozwiązane, będą mieli przy jednostronnym rozwiązaniu umoyw z pracodawcą znacznie mniej formalności, co ułatwi takiemu podmiotowi zmianę klubu.

W 2014 roku, Lassana Diarra i jego umowa z Lokomotiwem Moskwa została rozwiązana z powodu licznych nieporozumień – poszło m in. o wynagrodzenie, brak zaangażowania piłkarza. Klub pozwał go o złamanie umowy i domagał się 20 milionów euro odszkodowania. FIFA i CAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu) orzekły zgodnie – piłkarz musi zapłacić 10.5 miliona euro. Ten planował dołączyć do belgijskiego Charleroi, gdzie domagano się zapewnień od odpowiednich organów, że zatrudnienie go nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji.

@Lass_Officiel | @UNFP pic.twitter.com/Sbvgk8skGz

Diarra argumentował, że przepisy FIFA naruszają jego prawa wynikające z prawa UE, w szczególności, że art. 17 niesłusznie karze zawodników za rozwiązywanie kontraktów „bez uzasadnionej przyczyny” i że w przypadku braku Certyfikatu Transferu Międzynarodowego jego prawo do swobodnego przemieszczania się zostało naruszone.

Diarra wygrał 4 października sprawę w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości przeciwko przepisom FIFA dotyczącym transferów. Po zwycięstwie Diarry FIFA będzie musiała zmienić swoje przepisy, aby dostosować je do prawa europejskiego. Musi to doprowadzić do poprawy mobilności zawodników i bardziej zrównoważonego systemu transferowego.

FIFA will open a global dialogue on the transfer system, involving key stakeholders, to adapt article 17 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).

This announcement follows on from the decision of the Court of Justice of the European Union on the Diarra… pic.twitter.com/T75UOIaYda

