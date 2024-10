Roberto Mancini to utytułowany włoski trener, który od sierpnia 2023 roku jest selekcjonerem Arabii Saudyjskiej. Przejął on ją z rąk Herve Renarda, który objął francuską kadrę kobiet. Włoch chwilę wcześniej rozstał się z włoską kadrą, z którą sensacyjnie zdobył mistrzostwo Europy w 2021 roku. Sielanka na Bliskim Wschodzie jednak nie ma miejsca. Po bezbramkowym remisie z Bahrajnem sytuacja jest napięta i nie można wykluczyć zwolnienia włoskiego trenera.

Roberto Mancini pod ostrzałem – może stracić pracę

Mancini objął funkcję trenera w sierpniu 2023 roku. Ma on na koncie w tej roli 21 spotkań i na takiej liczbie może się jego kadencja zakończyć. Pełno jest wyników, które ocierają się o przeciętność i skłaniają do zmiany trenera. W trzeciej rundzie eliminacji do MŚ 2026, Arabia Saudyjska po czterech meczach ma jedynie pięć punktów – szczęśliwe zwycięstwo z najgorszymi w grupie Chinami, a także dwa remisy i porażka z Japonią – to bilans podopiecznych włoskiego trenera.

🚨🎙️Roberto Mancini: “Se você perde um pênalti em todo jogo, é um grande problema. Se tivesse marcado, provavelmente teríamos vencido. Por que Salem? Não sei. Pergunte ao jogador.” — Sobre o pênalti perdido por Al-Dawsari. 😳 pic.twitter.com/B1uqWLjY1V — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 15, 2024

Po raz drugi w eliminacjach karnego zmarnował gwiazdor kadry, Salem Al Dawsari. Z Bahrajnem 15 października i z Indonezją miesiąc wcześniej doszło do takiej właśnie sytuacji. Dwa pudła jednego z bohaterów MŚ 2022 i wygranej z Argentyną, późniejszym mistrzem świata, kosztowały w eliminacjach jego drużynę narodową cztery oczka.

Oto wybrane wyniki Arabii Saudyjskiej za Manciniego:

2:0 z Kirgistanem , ale przez 32 minuty problem ze strzeleniem gola grając w komplecie na dziewięciu Kirgizów

, ale przez 32 minuty problem ze strzeleniem gola grając w komplecie na dziewięciu Kirgizów 0:0 z Tajlandią (oba te wyniki w grupie Pucharu Azji)

1:1 z Tadżykistanem

1:2 z Jordanią

0:0 z Indonezją

2:1 z Chinami , zwycięski gol dopiero w 90. minucie

, zwycięski gol dopiero w 90. minucie 0:0 z Bahrajnem (trzy ostatnie wyniki to eliminacje MŚ 2026)

Mancini obraził kibiców

Manciniemu ulało się po końcowym gwizdku z Bahrajnem. Najpierw po meczu do kibiców po angielsku powiedział „p***rzcie się”, po czym wbił szpilkę przy dziennikarzach w stronę samego Al Dawsariego. – Jeśli nie wykorzystujesz w każdym meczu rzutu karnego to jest to duży problem. Gdyby strzelił gola, prawdopodobnie byśmy wygrali. Dlaczego Salem? Nie wiem, zapytajcie gracza.

Mancini to the Saudi fans after they’re criticism: “F*** You!” How the hell is HE managing us? pic.twitter.com/GIjCZNK5tQ — dragon |-/ (@dragonatron06) October 15, 2024

Sam prezes federacji saudyjskiej Yasser Al-Misehal zasugerował możliwą zmianę na stanowisku po meczu z Bahrajnem.

Nie możemy pozwolić, aby drużyna Arabii Saudyjskiej wyglądała w ten sposób. Rozumiemy niezadowolenie, jutro spotkamy się z komisją techniczną i zobaczymy co się stanie.

Arabia Saudyjska jeszcze niedawno imponowała na mundialu w Katarze. Popsuła serię Argentyny, czy też sprawiła mnóstwo kłopotu Polsce. Mancini jednak w Pucharze Azji odpadł z Koreą Południową po karnych – jego podopieczni wtedy także nie trafili dwóch jedenastek – oznaczało to odpadnięcie w pierwszym meczu po wyjściu z grupy. Pozostaje więc czekać co dalej z Mancinim. Kibice są zdania, że jeśli po takim meczu i wystąpieniu trener nadal będzie miał szatnie za sobą, to będzie to cud. Jest więc „grubo”, jak mówi młodzież.

