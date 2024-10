Thomas Mueller wkrótce zakończy karierę?

Thomas Mueller to piłkarz, którego nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Niemiec jest uwielbiany na całym piłkarskim świecie, nie tylko z racji na swoje umiejętności piłkarskie i osiągniecia, ale przede wszystkim styl bycia oraz zachowanie – zarówno na boisku jak i poza nim. Wychowanek Bayernu Monachium niedawno obchodził 35. urodziny i niestety, ale jego jakże bogata kariera powoli dobiega końca…

Mueller wielką legendą Bayernu

Thomas Mueller urodził się 13 września 1989 roku w Weilheim in Oberbayern i już jako 4-latek, rozpoczął swoją przygodę ze światem piłki nożnej – wówczas został zawodnikiem bawarskiego TSV Paehl, gdzie grał do 2000 roku. Jego talent szybko został rozpoznany przez skautów Bayernu Monachium, którzy zaprosili go na testy, a wkrótce potem pomocnik trafił do szkółki piłkarskiej FCB, gdzie stopniowo przechodził przez kolejne etapy szkolenia.

Rodowity Bawarczyk błyskawicznie wywarł wrażenie na trenerach w akademii „Gwiazdy Południa” i w marcu 2008 roku zadebiutował w drugiej drużynie. W swoim debiucie młody Niemiec zdobył bramkę i zaimponował ówczesnemu sztabowi szkoleniowemu bawarskiego klubu. Rok 2009 był przełomem w jego karierze. Mueller bardzo szybko stał się kluczowym zawodnikiem Bayernu II, gdzie dzięki dobrym występom został powołany przez Louisa van Gaala na towarzyskie spotkania w pierwszym zespole.

W nich również spisywał się fenomenalnie, co zaowocowało debiutem w 1. Bundeslidze, w starciu przeciwko HSV (15 sierpnia 2008 roku). Oprócz tego meczu w lidze rozegrał jeszcze trzy pojedynki.

Co więcej 10 marca następnego roku zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie w spotkaniu przeciwko Sportingowi wygranym 7:1 zdobył nawet bramkę. Z roku na rok Thomas stawał się coraz to ważniejszą figurą w zespole „Die Roten” i po dziś dzień odgrywa kluczową rolę w FCB.

Co więcej – mało który kibic, czy ekspert, wyobraża sobie kadrę monachijczyków bez radosnego 35-latka. Ponadto wszyscy są również zgodni, że Mueller jest jedną z największych legend klubu w całej historii! Jeśli spojrzeć na jego liczby i sukcesy, to robią one piorunując wrażenie:

715 spotkań (klubowy rekord)

245 bramek

271 asyst

12x Mistrz Niemiec

8x Superpuchar Niemiec

6x Puchar Niemiec

2x Liga Mistrzów

2x Superpuchar Europy

2x Klubowe Mistrzostwa Świata

− To cud, Thomas Mueller to marzenie. Był okres, kiedy wszyscy w niego wątpili, ale słusznie zaufano mu i uwierzono, że się podniesie. Thomas ma niewyobrażalny charakter i możemy być niesamowicie dumni, że mamy takiego zawodnika w Bayernie. Trudno o lepszego ambasadora dla naszego klubu. Co więcej Thomas jest również wspaniałym ambasadorem całej niemieckiej piłki nożnej. Gdybym miał kogoś namalować, to namalowałbym właśnie Thomasa – powiedział Uli Hoeness, były prezydent Bayernu.

Legenda niemieckiej kadry narodowej

Thomas Mueller może pochwalić się nie tylko licznymi występami i sukcesami w piłce klubowej, ale i także w reprezentacji narodowej Niemiec. Swój debiut w zespole „Die Mannschaft” zaliczył 3 marca 2010 roku w przegranym 0:1 sparingu z Argentyną – pomocnik wybiegł w wyjściowej jedenastce i został zmieniony w 67. minucie przez Toniego Kroosa.

Od momentu swojego debiutu wychowanek „Gwiazdy Południa” rozegrał w sumie dla reprezentacji swojego kraju 131 spotkań, w których zdobył łącznie 45 bramek i miał udział przy 41 kolejnych. W 2024 roku, po zakończeniu mistrzostw Europy, pomocnik postanowił jednak definitywnie zakończyć karierę w kadrze, chcąc w pełni skupić się na Bayernie.

World Cup winner Thomas Muller has announced his retirement from international football. A Germany legend 🇩🇪🏆 pic.twitter.com/5tkkhwItOL — B/R Football (@brfootball) July 15, 2024

Największym sukcesem 35-latka w karierze reprezentacyjnej jest bez wątpienia wygranie mistrzostwa Świata w 2014 roku, kiedy to nasi zachodni sąsiedzi na MŚ w Brazylii w meczu finałowym pokonali 1:0 Argentynę (zwycięskiego gola zdobył wtedy w dogrywce Mario Goetze). Ponadto na swoim pierwszym Mundialu w karierze w 2010 roku Mueller został najlepszym strzelcem turnieju – 5 bramek. Co więcej oprócz Złotego Buta wychowanek FCB przywiózł wtedy z RPA brązowy medal.

Jako ciekawostkę można ponadto nadmienić, iż na tych mistrzostwach Świata przed meczem Niemców z Argentyną na konferencji przedmeczowej został zignorowany przez Diego Maradonę, który nazwał Thomasa chłopcem do podawania piłek. Jak się potem okazało, legendarny Argentyńczyk przekonał się, jak wygląda gra owego „chłopca”. Jego dorobek w reprezentacji wygląda zaś następująco:

131 spotkań

45 bramek

41 asyst

mistrz świata 2014

brązowy medal MŚ 2010

Mueller mówi stop?

Choć dzień ten kiedyś będzie musiał nadejść, to wielu fanów wciąż ma nadzieję, że Mueller będzie kontynuował swoją karierę przez co najmniej kolejne półtora roku lub nawet więcej. Niemniej jednak ostatnie doniesienia cenionego dziennikarza Floriana Plettenberga sugerują, że koniec kariery niemieckiego pomocnika jest bliski…

Jak poinformował reporter w swoim programie „Transfer Update – die Show”, wewnątrz Bayernu Monachium pojawia się coraz więcej głosów, że sezon 2024/2025 może być ostatnim w zawodowej karierze Thomasa. Nieoficjalnie wiele osób związanych z klubem uważa, że latem 2025 roku Niemiec zawiesi buty na kołek i powie stop piłce – w najlepszym przypadku nastąpi to zaraz po finale Ligi Mistrzów na Allianz Arenie w Monachium, gdzie Mueller wraz z kolegami chciałby zagrać i wywalczyć trofeum.

Thomas Muller could have the best retirement in football history: Winning the UCL final in Bayern's stadium, in the year 2025, wearing 25, after 25 years at Bayern, in his last game ever. pic.twitter.com/9pavVI10RN — NK1 (@RoyalKimmich) October 14, 2024

Z drugiej strony obecnie zawodnik czuje się w pełni sprawny i chciałby kontynuować karierę. Wiele jednak będzie zależało od nadchodzących miesięcy. Spekuluje się jeszcze, że na wiosnę przyszłego roku, Max Eberl i spółka rozpoczną rozmowy z Thomasem i Manuelem Neuerem w sprawie ewentualnego przedłużenia kontraktu.

Mimo wszystko, zakończenie kariery Muellera nigdy nie było tak prawdopodobne, jak ma to miejsce teraz… Kibice rekordowego mistrza Niemiec nie mogą jednak popadać w rozpacz, albowiem Bayern szykuje już dla swojego wychowanka miejsce – w najlepszym przypadku będzie to kierownicze stanowisko (wiele osób jest przekonanych nawet, że pewnego dnia zostanie on prezydentem FCB).

− Thomas Mueller w przyszłości na stanowisku w kierownictwie? Ja również tego chcę. Jeśli sam Thomas tego będzie chciał, to powinien rozpocząć pracę natychmiast! – oznajmił honorowy prezydent FCB, Uli Hoeness.

Fot. PressFocus