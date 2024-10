FC Barcelona – Sevilla 20.10 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 2.39 FC Barcelona - Sevilla Wygrana Barcelony do zera TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Barcelona – Sevilla. 20 października 2024 roku na Estadio Olimpico w Barcelonie dojdzie do ekscytującego starcia w ramach rozgrywek La Liga. Barca jest pierwsza w tabeli, natomiast Sevilla musi radzić sobie ze swoimi problemami i aktualnie zajmuje miejsce w środkowej części tabeli.

Pierwszy gwizdek na Estadio Olimpico w Barcelonie już w niedzielę 20 października o godzinie 21:00. Czy Blaugrana zgarnie trzy punkty i utrzyma 1. miejsce w lidze hiszpańskiej? A może to właśnie Sevilla zaskoczy wszystkich i sprawi niespodziankę w niedzielny wieczór? Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz FC Barcelona – Sevilla w La Liga.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

FC Barcelona – Sevilla – typy bukmacherskie

Przed zbliżającym się meczem Barcelony z Sevillą 20 października 2024 roku, emocje sięgają zenitu, zwłaszcza że mecze pomiędzy tymi drużynami to zawsze szlagier w La Liga, choć aktualnie znajdują się na zupełnie innych miejscach w tabeli. FC Barcelona, lider La Liga, będzie chciała utrzymać przewagę nad rywalami. Mając na koncie 24 punkty po dziewięciu kolejkach i strzelając imponujące 28 goli, „Blaugrana” pokazuje swoją dominację w ofensywie. Zespół Xaviego szczególnie dobrze radzi sobie na własnym terenie – wszystkie domowe spotkania tego sezonu zakończyły się zwycięstwami​.

Barcelona zdominowała Sevillę w ostatnich latach. Spośród ich ostatnich pięciu bezpośrednich meczów, wszystkie wygrali Katalończycy, w tym wysokie wyniki jak 3:0 czy 2:0​. Sevilla, choć waleczna, ma znacznie mniej stabilną formę i często traci punkty na wyjazdach. Zajmując obecnie dziesiątą pozycję z 12 punktami w tabeli La Liga, Andaluzyjczycy nadal próbują odzyskać formę, by wrócić do czołówki ligi​. Co więcej, brak kilku kluczowych graczy, takich jak Saúl Ñíguez i Loïk Badé, może osłabić ich defensywę.

Barcelona również będzie musiała zmierzyć się z brakami kadrowymi. W meczu zabraknie kluczowych zawodników, jak Marc-André ter Stegen, który z powodu kontuzji kolana będzie nieobecny przez resztę sezonu, oraz Ronalda Araujo, który jest jednym z filarów defensywy. Na liście nieobecnych znajdują się także Andreas Christensen, co może wpłynąć na elastyczność zespołu w obronie i pomocy.

Faworytem tego spotkania jest z pewnością Barcelona, która świetnie sobie radzi w obecnym sezonie La Liga. Sevilla jest w fazie przebudowy, dlatego też na pewno będzie starała się ambicją i wolą walki przeciwstawić się przeciwnikom na trudnym terenie. Barcelona w 3 z 5 ostatnich spotkań wygrywała do 0, dlatego ciekawym typem bukmacherskim na ten mecz wydaje się być propozycja wygranej Blaugrany bez straty bramki.

Jeśli poszukujesz promocji do wykorzystania, to sprawdź tekst z opisanymi najlepszymi bonusami bukmacherskimi na start.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Barcelona – Sevilla

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek FC Barcelona – Sevilla! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków BETFAN nasz najlepszy napastnik – Robert Lewandowski (kurs 1.81). Dość duże szanse na gola według kursów bukmacherskich ma również Toni Fernandez (kurs 2.29) oraz Victor Pau (kurs 2.58).

Mecz Barcelony z Sevillą to bardzo ciekawe starcie, w którym możemy spodziewać się walki o każdy metr boiska przez całe 90 minut. Na pewno spowoduje to sporą liczbę fauli oraz kartek, które również wydają się być ciekawą propozycją bukmacherską na to widowisko.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – Sevilla

Barcelona wygrała 3 z 5 ostatnich spotkań do zera

Barcelona zdobyła łącznie 16 goli w ostatnich 5 meczach

Sevilla nie wygrała żadnego z 5 ostatnich spotkań wyjazdowych

Przewidywane składy FC Barcelona – Sevilla

FC Barcelona : Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, Torre, Raphinha – Lewandowski

: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, Torre, Raphinha – Lewandowski Sevilla: Nyland – Barco, Pedrosa, Marcao, Carmona – Agoume, Gudelj – Navas, Peque, Lukebakio – Iheanacho

Fot. PressFocus