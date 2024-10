Legia Warszawa z kolejną karą. UEFA bezlitosna dla polskiej drużyny

Legia Warszawa i UEFA lubi się jak przysłowiowy pies z kotem. Europejska federacja kolejny raz ukarała polską drużynę. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA zastosowała kary finansowe dla ekipy ze stolicy Polski. Powodem pirotechnika, niedrożne ciągi komunikacyjne i celowe opóźnianie meczu z Realem Betis w fazie ligowej Ligi Konferencji. Efekt to 80 00 euro kary. Co więcej, UEFA postanowiła ukarać trenera zespołu, a nawet fizjoterapeutę.

Legia zwycięska, ale z karą

Legia Warszawa znakomicie rozpoczęła przygodę z fazą ligową Ligi Konferencji. W pierwszym meczu rozgrywek wygrała 1:0 z hiszpańskim Realem Betis. Niespodziewana wygrana poprzedzona słabą serią w lidze była jak plaster nałożony na ranę. Władze klubu nie mogą być w pełni zadowolone z meczu, zwłaszcza osoby decydujące o finansach. UEFA zdecydowała wymierzyć kary finansowe drużynie z Łazienkowskiej 3. Jakie podjęto decyzje odnośnie Legii?

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA zdecydowała o ukaraniu klubu z Warszawy. Powodem było spotkanie Legii z Realem Betis. Oto szczegóły decyzji europejskiej federacji wobec wielokrotnych mistrzów Polski:

50 tysięcy euro kary i zamknięcia części stadionu Legii (tj. całej trybuny północnej) podczas następnego meczu w rozgrywkach UEFA. Powód to odpalanie środków pirotechnicznych przez kibiców warszawskiej drużyny. Zamknięcie obiektu zostało zawieszone na dwa lata

20 tysięcy euro kary za niedrożne ciągi komunikacyjne

10 tysięcy euro kary za celowe opóźnienie pierwszej połowy meczu

Na tym nie koniec kłopotów. Trener Gonçalo Feio oraz fizjoterapeuta Legii Maciej Treutz-Kuszyński też zostali ukarani. Szkoleniowca ukarano za „opóźnienie przy wyjściu na drugą połowę spotkania”. Sankcja to jeden mecz zawieszenia na rok. Dotkliwsza spotkała za to fizjoterapeutę zespołu. Treutz-Kuszyński został zawieszony na dwa spotkania. Powodem takiej decyzji UEFA było niesportowe zachowanie medyka. Wszystkie kary dotyczą rozgrywek Ligi Konferencji.

Legia Warszawa i kary od UEFA

Jednym z zarzewi konfliktu pomiędzy Legią a Unią Europejskich Związków Piłkarskich są kary dla kibiców. Przykład to 21 000 euro i zamknięcie jednej trybuny za niedrożne ciągi komunikacyjne oraz obraźliwy baner podczas spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji pomiędzy Legią a Molde FK na początku 2024 roku.

W zeszłym sezonie Legia została także ukarana po wyjazdowym meczu grupowym z Aston Villą. Chodziło o zamieszki z policją w angielskim mieście. Aresztowanych zostało wówczas 40 osób z Polski, rannych było czterech funkcjonariuszy. UEFA ukarała polski klub grzywną w wysokości 100 tysięcy euro. Kibice z Warszawy otrzymali również zakaz uczestnictwa w pięciu najbliższych meczach wyjazdowych w pucharach.

Legia Warszawa odpowiedziała na karę wymownym transparentem podczas spotkania z AZ u siebie. Kibice czuli się niesprawiedliwie potraktowani przez europejską federację. Chodziło o zestawienie dwóch sytuacji – z jednej strony tej w Holandii, w której to nawet Dariusz Mioduski został zaatakowany przez holenderską policję, a aresztowani zostali Josue oraz Radovan Pankov, a z drugiej o zamieszki w Birmingham i bardzo surową karę dla Polaków. Tak czytamy o znaczeniu tamtego transparentu w relacji portalu „legionisci.com”:

Na dole rozciągnięty został transparent z hasłem odnoszącym się do ostatniej medialnej nagonki na kibiców z Ł3, szczególnie na Wyspach Brytyjskich – „Psy szczekają, karawana jedzie dalej”. Nad nim rozwinięta została wycinana, malowana sektorówka przedstawiająca dżentelmena w garniturze, z legijnym herbem w klapie, czytającego gazetę, na której stronie tytułowej widać wielki tytuł „It’s time to ban Legia”. Uzupełnieniem prezentacji były czerwone, białe i zielone chorągiewki oraz ok. 100 odpalonych równocześnie rac.

