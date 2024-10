FC Barcelona zapłaciła prowizję za transfer Lewandowskiego… oszustowi

Jak informuje hiszpańskie „Cadena SER” FC Barcelona przekazała milion euro mężczyźnie podającemu się za Piniego Zahaviego czyli agenta Roberta Lewandowskiego. „Duma Katalonii” wysłała pieniądze na cypryjskie konto rzekomego prawnika Michaela Hermanusa Gerardusa Demona. Transakcję zablokował cypryjski bank, który uznał, że jest to podejrzana transakcja, gdyż konto to było puste i zostało utworzone w tym samym miesiącu.

Do sytuacji doszło w lipcu 2022 roku. Dyrektorzy klubu otrzymali wiadomość e-mail z adresu, w nazwie którego znajdowało się nazwisko agenta Roberta Lewandowskiego. Oszust podający się za Piniego Zahaviego poprosił o wpłacenie części prowizji z transferu kapitana reprezentacji Polski do „Blaugrany” na konto w Bank of Cyprus na numer konta z nazwiskiem Michaela Gerardusa Hermanusa Demona, określanego jako prawnik.

FC Barcelona… wysłała przelew w wysokości miliona euro na podane konto. „Cadena SER” powołuje się na cypryjskie media, wedle których transakcję zablokował sam bank uznając ją za „wysoce ryzykowną”. Osoba podająca się za agenta Roberta Lewandowskiego wielokrotnie kontaktowała się z bankiem w celu odblokowania transakcji, lecz bank się nie ugiął.

❗️When Barcelona signed Lewandowski in 2022, they accidentally transferred €1m to a scammer that was pretending to be Pini Zahavi.

— @QueThiJugues pic.twitter.com/XKqO9kUsuA

— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 17, 2024