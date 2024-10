Były reprezentant Holandii zakończył piłkarską karierę

Wraz z końcem poprzedniego sezonu wygasła umowa Kevina Strootmana z włoską Genoą. 34-latek od tego momentu pozostawał bezrobotny. Nie zagra już jednak więcej w żadnym klubie. Holender za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dość niespodziewanie ogłosił przejście na piłkarską emeryturę.

Początek kariery

Kevin Strootman pierwsze piłkarskie szlify zbierał w akademii Sparty Rotterdam. Do pierwszego zespołu przebił się w 2008 i zadebiutował w przegranym 2:6 ligowym meczu przeciwko Ajaxowi. Łącznie w barwach Sparty wystąpił w 84 spotkaniach. Klub od sezonu 2010/11 występował na zapleczu holenderskiej elity, jednak pomocnikowi udało się szybko wrócić do Eredivisie.

W zimowym okienku został wykupiony za 700 tysięcy euro przez Utrecht. Tam jednak nie zagrzał miejsca na długo. Po zaledwie pół roku i 16 spotkaniach przeniósł się za 4,5 miliona euro do PSV Eindhoven. Razem z ”Rolnikami” zdobył swoje jedyne trofea w karierze – Puchar Holandii oraz Superpuchar Holandii. Po dwóch latach transferu do PSV trafił do AS Romy. Rzymianie wyłożyli za niego około 18 mln euro.

Pechowa kontuzja

Czas spędzony w stolicy Włoch był dla Holendra słodko-gorzki. Wprawdzie zdobył z Romą wicemistrzostwo kraju oraz dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, jednak opuścił blisko dwa sezony z powodu kontuzji kolana. W trakcie ligowego spotkania przeciwko Napoli zerwał więzadła krzyżowe, co wyeliminowało go również z uczestnictwa na mundialu w 2014 roku. Strootman po blisko dziewięciomiesięcznej przerwie powrócił na boisko. Okazało się jednak, że rekonstrukcja więzadeł nie przebiegła pomyślnie. Zawodnik dalej odczuwał ból, przez co kolejny raz musiał poddać się operacji kolana. Na tym się nie skończyło i musiał poddać się zabiegowi kolana jeszcze dwa razy.

W 2018 roku za 25 milionów euro przeniósł się do Olympique Marsylii, skąd później był aż trzykrotnie wypożyczany – dwa razy do Genoi oraz raz do Cagliari. Po drugim wypożyczeniu w Genoi zdecydował się podpisać z tym klubem roczną umowę. W poprzednim sezonie wystąpił w 29 meczach. Po wygaśnięciu kontraktu wraz z końcem poprzedniego sezonu cały czas pozostawał bezrobotny. Teraz dość nieoczekiwanie zdecydował się zakończyć piłkarską karierę, o czym poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Careers come to an end.

Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) October 18, 2024

Pomocnik w reprezentacji narodowej zagrał 46 razy. Razem z „Oranje” pojechał na EURO 2012. Nie wystąpił tam jednak w żadnym meczu. Holendrzy nie pokazali się z najlepszej strony na tamtym turnieju. Ówcześni wicemistrzowie świata przegrali wszystkie grupowe mecze – z Niemcami (1:2), Portugalią (1:2) oraz Dania (0:1) i zajęli ostatnie miejsce w grupie.

Fot. PressFocus