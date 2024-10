Były zawodnik Rakowa Częstochowa już strzela w nowym klubie

Kibice „Medalików” latem byli świadkami sagi transferowej. W końcu Raków Częstochowa sprzedał Ante Crnaca do Norwich City. W sobotnim spotkaniu ze Stoke City chorwacki napastnik strzelił swoją premierową bramkę na boiskach Championship.

Były zawodnik Rakowa Częstochowa się spłaca

Sprzedając chorwackiego napastnika Raków Częstochowa dwukrotnie pobił swój rekord transferowy. Wcześniej sprzedał Kamila Piątkowskiego do RB Salzburg za 5 milionów euro. Władze klubu szybko dostrzegły, że mają w swoim składzie przyszłą gwiazdę chorwackiej i europejskiej piłki. W 2023 roku Raków zapłacił Slavenowi Belupo niemal 1,5 miliona euro za perspektywicznego zawodnika, co okazało się świetną inwestycją.

Wystarczył zaledwie rok, by wysoki piłkarz z Bałkanów zadomowił się przy ul. Limanowskiego i stał się rozwiązaniem problemów klubu z nieskutecznością napastników (Gutkovskis, Piasecki, Zwoliński nie byli wybitnymi snajperami). Crnac w sezonie 2023/24 zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty co skłoniło Norwich City do zapłacenia za niego 11 milionów euro.

W środowe popołudnie Ante Crnac pojawił się w Galerii Jurajskiej w Częstochowie gdzie kibice mieli okazję go pożegnać.

– Myślę, że to był świetny czas i mogę podziękować wszystkim. Pomimo wczesnej pory tak wielu kibiców przyszło, aby się pożegnać. To bardzo miłe – powiedział Chorwat.

Ważny żołnierz trenera

Dwa dni po finalizacji transferu były zawodnik Rakowa Częstochowa zadebiutował w nowym klubie. Podstawowym napastnikiem Norwich City jest Josh Sargent, który ma kontrakt ważny do 2028 roku. Trudno było oczekiwać, że zawodnik, który w sezonie 2023/24 strzelił 16 goli, straci miejsce w wyjściowym składzie.

Trener Johannes Thorup znalazł mu jednak miejsce na boisku – Chorwat występuje na prawym skrzydle gdzie radzi sobie całkiem dobrze. Nie jest to dla niego obca pozycja, właściwie to właśnie na niej zaczynał swoją seniorską karierę. Do sukcesu brakowało mu jednak bramek. Wreszcie w swoim dziewiątym spotkaniu w nowym klubie ta sztuka mu się udała. Chorwat wyprowadził swój zespół na prowadzenie w 45. minucie spotkania.

🇭🇷🔰 El gol de Ante Cnarc para una ventaja parcial que duró poco más de 5 minutos. Lo LINDO que le da, inatajable para el arquero de ellos que está sacando todo.#NCFC 🔰pic.twitter.com/P5R8jFOVXJ — 🇦🇷 Norwich_Arg (@arg_norwich) October 19, 2024

Niestety bramka byłego zawodnika Rakowa Częstochowa nie wystarczyła do odniesienia zwycięstwa w ciepłe sobotnie popołudnie w Stoke. Norwich City zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli Championship. Do miejsca barażowego traci dwa punkty, do lidera – pięć oczek.

