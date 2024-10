Raków wyrwał trzy punkty w ostatniej akcji meczu! Pogoń rozbita w 103. minucie

W hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy Raków Częstochowa podejmował na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Zarówno jedna jak i druga drużyna potrzebowała trzech punktów – Raków, by wciąż być w grupie walczącej o tytuł, natomiast Pogoń, by do tej grupy dołączyć.

Imponujący start, usypiająca kontynuacja

Pierwsza poważna sytuacja nadarzyła się w 5. minucie – Milan Rundić zbyt lekko odgrywał piłkę do Kacpra Trelowskiego. Pomiędzy zawodników Rakowa wbiegł Kamil Grosicki i próbował zagrać do lepiej ustawionego kolegi z zespołu. Kilka sekund później zagrożenie pod bramką „Portowców”, które skończyło się tylko rzutem rożnym.

W 10. minucie kapitalnym podaniem do Koulouriosa popisał się Joao Gamboa. Grecki napastnik w sytuacji sam na sam skiksował i po interwencji Kacpra Trelowskiego odbiła się od słupka i opuściła plac gry. To była wyśmienita sytuacja dla gości.

Od początku spotkania piłka wędrowała raz w jedną, raz w drugą stronę. Oba zespoły wyszły na ten mecz nastawione bardzo ofensywnie, w związku z czym kontry z jednej czy drugiej strony potencjalnie były silną bronią – niestety, niewiele z tego wynikało.

Pierwsze minuty rozbudziły nadzieje kibiców na stadionie, oraz przed telewizorami. Im bardziej w las tym mniej się działo. Dopiero w 41. minucie błąd w wyprowadzaniu piłki Valentina Cojocaru próbował wykorzystać Raków Częstochowa. Rumun zatrzymał strzał Michaela Ameyawa rehabilitując się za niecelne podanie.

Raków próbuje, ale nie może

Po przerwie gospodarze wyglądali na bardziej zdeterminowanych. Podopieczni Marka Papszuna częściej utrzymywali się przy piłce i znajdywali się pod bramką rywala.

Szerokie ustawienie środkowych obrońców drużyny Rakowa prowokowało rywali do regularnego wbiegania pomiędzy nich. W 57. minucie zrobiło się gorąco po zbyt lekkim zagraniu Stratos Svarnas, lecz Kacper Trelowski naprawił błąd kolegi.

Pierwsza dobra sytuacja w drugiej połowie wydarzyła się dopiero w 64. minucie. Fran Tudor otrzymał świetne podanie od Gustava Berggrena i zagrał w pole karne gdzie szybszy był obrońca Pogoni Szczecin. Kilkadziesiąt sekund później Szwed podał prostopadle do Adriano Amorima. Brazylijczyk wybiegał sam na sam i został sfaulowany przez wracającego obrońcę Dimitriosa Keramitsisa. Czerwona kartka i prawie pół godziny gry w osłabieniu dla drużyny ze Szczecina. Trener Robert Kolendowicz był wyraźnie niezadowolony.

Ostatnia ławka w szkole: pic.twitter.com/5cjfZ2wtKs — Paweł Ożóg (@Pawel_Ozog) October 20, 2024

Pomimo gry w przewadze Raków Częstochowa miał trudność z wykreowaniem dogodnej sytuacji. W 84. minucie mecz został przerwany z powodu widoczności po tym jak sympatycy gospodarzy odpalili race. Po około pięciu minutach zawodnicy wrócili do gry. Tuż po wznowieniu gry wprowadzony chwilę wcześniej Patryk Paryzek doznał dziwacznego urazu – zawodnik źle stanął i został zniesiony na noszach.

Pogoń Szczecin wykorzystała już wszystkie zmiany wobec czego ostatnie kilka minut meczu szczecinianie grali w dziewiątkę.

No i jeszcze #Paryzek na noszach zniesiony czyli zdaje się coś poważnego. Gramy w dziewiątkę. Co jeszcze? #RCZPOG #Pogoń pic.twitter.com/BWGLti6Z2s — Jan Ekwiński (@ekwinski_jan) October 20, 2024

Podopieczni Marka Papszuna zmarnowali kapitalną okazję na zbliżenie się do liderującego Lecha Poznań. Ponad 30 minut gry w przewadze jednego zawodnika, niemal 10 minut w przewadze dwóch zawodników i ani jednej okazji, którą nazwalibyśmy stuprocentową. Chaotyczne dośrodkowania w pole karne, z których niewiele wynikało. Aż do 100 minuty. Po dośrodkowaniu Ericka Otieno bramkę strzelił Matej Rodin. Ale… był na spalonym! Żółtka kartka za zdjęcie koszulki.

Kamień z serca dla „Portowców” – nie na długo! Kilkadziesiąt sekund kopia akcji. Znów dośrodkowuje Otieno i znów Matej Rodin pakuje piłkę do siatki! Ponownie zdjął koszulkę i otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Raków ucieka spod topora wygrywając 1:0. Szkoda gości – zasłużyli na chociaż punkt.

fot. screen Canal + Sport