Ligue 1: Właściciel klubu zwolnił trenera… przed kamerami

Mistrz Francji z 2012 roku – Montpellier zaliczyło koszmarne wejście w ten sezon Ligue 1. W pierwszych ośmiu meczach nowego sezonu zespół Michela Der Zakariana stracił 26 bramek, czyli średnio ponad trzy na mecz, i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Po klęsce z Marsylią 0:5 Armeńczyk został zwolniony, a dowiedział się o tym… po wystąpieniu właściciela klubu przed kamerami telewizyjnymi.

Choć na początku tego sezonu Saint-Etienne zostało rozbite na wyjeździe przez OGC Nice 0:8, a już do przerwy przegrywało 0:6, beniaminek Ligue 1 mimo to nie jest najgorszą defensywą rozgrywek. W ośmiu meczach 10-krotni mistrzowie Francji stracili 20 bramek, ale jeszcze więcej bramek w tym czasie straciło Montpellier. Mistrzowie Francji z 2012 roku stracili w tym sezonie Ligue 1 już 26 bramek, czyli średnio trzy na mecz. Odnieśli aż sześć porażek i z zaledwie czterema punktami zajmują ostatnie miejsce w tabeli.

Porażka odniesiona przez Saint-Etienne 0:8 z Niceą jest największą w tym sezonie Ligue 1, ale drugą i trzecią najwyższą porażkę w tym sezonie Ligue 1 odniosło właśnie Montpellier. W drugiej kolejce zostało rozbite na wyjeździe 0:6 przez PSG, a w minionej serii gier odnieśli klęskę przed własną publicznością z Marsylią 0:5. Już w pierwszej minucie wynik otworzył wychowanek Montpellier Elye Wahi, który jest najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii tego klubu. W drugiej połowie dołożył asystę przy bramce Masona Greenwooda na 4:0.

Przed meczem ze swoim byłym podopiecznym przywitać próbował się trener Montpellier Michel Der Zakarian, ale 21-latek raczej nie był zainteresowany dłuższą rozmową, za co został skrytykowany w mediach społecznościowych. Nie była to jedyna przykra sytuacja, która spotkała Armeńczyka tego wieczora, bowiem po meczu dowiedział się o swoim zwolnieniu za sprawą… wypowiedzi właściciela klubu przed kamerami telewizyjnymi.

🎧❌ Montpellier manager Michel Der Zakarian takes Elye Wahi's earphones out. He used to manage him previously. 🙂 pic.twitter.com/3ygasum3rc

— EuroFoot (@eurofootcom) October 20, 2024