Wielu przecierało oczy ze zdumienia widząc konto Juventus na portalu X (dawniej Twitter) i ogłoszenie transferu Ardy Gulera, ale właśnie to się na tym koncie pojawiło – i to w drugiej połowie października. Ktoś zada pytanie „ale jakim cudem?”. Otóż doszło do włamania na konto klubwe w mediach społecznościowych i prawdopodobnie odpowiada za to osoba tureckiego pochodzenia. Arda Guler nie był bowiem jedynym tematem „żartów” hakera.

Juventus stracił dostęp do konta i… ogłosił nowego piłkarza

W Juventusie w ostatnich godzinach dzieją się dziwne rzeczy. Najpierw w nocy z soboty na niedzielę okradziono dwójkę zawodników „Starej Damy” – prywatnie parę jaką są Douglas Luiz oraz Alisha Lehmann. Obrabiono ich z zegarków i biżuterii na koszt około pół miliona euro. W poniedziałek włamano się na anglojęzyczne konto klubowe na portalu X (dawniej Twitter).

Podejrzewa się o to osobę pochodzenia tureckiego – powód jest prosty. Haker pisał po turecku, a także produkował on wpisy o Ardzie Gulerze jako nowym piłkarzu Juve, a także o prezydencie Fenerbahce, Alim Kocu.

❗Juventus English account which announced Arda Güler's transfer was hacked! pic.twitter.com/QwkOSp7C2L — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) October 21, 2024

Wpis dotyczący Aliego Koca brzmiał następująco: „Młoda gwiazda Fenerbahce Ali Koc ogłosił dziś swoją decyzję o niespodziewanej rezygnacji” . Obok tego widać choćby wpis brzmiący „O mój Boże”, a także „okej, już wystarczy”. Co autor miał na myśli? Nie wiemy. Możemy domyślać się jednak, że nie jest on zadowolony ze stambulskiego giganta – Jose Mourinho zaczyna irytować pewne grupy kibiców i w ostatnim meczu ligowym „Fener” zremisowało z Samsunsporem (klub Lubomira Satki, ex piłkarza Lecha Poznań) 2:2.

Wielu tureckich kibiców rozmarzyło się, bowiem w jednym klubie grałyby dwie największe tureckie perełki – poza Ardą Gulerem, mowa oczywiście o Kenanie Yildizie. Obaj pokazali co nieco umiejętności w minionych miesiącach w swoich klubach, a także brali udział w EURO 2024. Włamanie na konto Juventusu to podobna sytuacja do incydentu z Brazylii, gdzie Fluminense… ogłosiło transfer Erlinga Haalanda.

Juventus w tym sezonie prezentuje się pod wodzą Thiago Motty zdecydowanie pozytywnie. Piłkarze drużyny z Piemontu nie przegrali jeszcze w lidze po ośmiu spotkaniach i są wiceliderami tabeli Serie A. W Lidze Mistrzów z kolei, „Stara Dama” po dwóch kolejkach fazy ligowej nie poniosła porażki. Przed turyńczykami w najbliższych dniach mecz ze Stuttgartem w Europie.