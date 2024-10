Mistrzostwa świata z nowym sponsorem. Znane zawodniczki protestują

Saudyjski gigant naftowy Aramco został ogłoszony sponsorem mistrzostw świata 2026 mężczyzn i mundialu 2027 kobiet. Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem znanych zawodniczek piłki nożnej. 106 zawodniczek z 24 krajów napisało do prezesa FIFA Gianniego Infantino o rozwiązanie umowy z Aramco.

Komercjalizacja i podpisywanie umów z nowymi sponsorami są ważnymi elementami wielu imprez sportowych. Światowe przedsiębiorstwa doskonale wiedzą, że reklama podczas np. piłkarskiego mundialu może być bardzo cenna. Nic więc dziwnego, że Aramco, czyli saudyjska firma naftowa działająca w wielu krajach postanowiła zostać sponsorem piłkarskich mistrzostw świata.

Ta firma działa m.in. w Polsce. Aramco jest mniejszościowym udziałowcem Rafinerii Gdańskiej oraz dostarczycielem paliwa do niektórych stacji benzynowych znajdujących się w kraju nad Wisłą. Ten koncern paliwowo-chemiczny został ogłoszony sponsorem dwóch wielkich wydarzeń piłkarskich spod szyldu FIFA. Mowa o męskich i żeńskich mistrzostwach świata. Umowa obowiązuje do 2027 roku.

Saudi Arabia's state oil giant Aramco will become FIFA's Major Worldwide Partner in a deal that involves sponsorship rights for the 2026 Men's World Cup and the Women's World Cup the following year 👀 pic.twitter.com/dloFFl7YOR

— DW Sports (@dw_sports) April 26, 2024