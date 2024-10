Brak awansu do wyższej ligi mimo… żadnej porażki i straconej bramki

Kuriozalna sytuacja miała miejsce w szwedzkiej szóstej lidze kobiet. Piłkarki Ängelholms FF nie przegrały żadnego z 18 ligowych meczów, nie straciły w nich ani jednej bramki i mimo to… nie wygrały rozgrywek ligowych. Zajęły tylko drugie miejsce i o awans do trzeciej ligi będą musiały powalczyć w barażach.

Zero porażek i straconych bramek nie dały awansu do wyższej ligi

Klub Ängelholms IF powstał w 1905 roku, ale pod obecną nazwą ”FF” funkcjonuje od 1976 roku, gdy doszło do fuzji z drugim klubem z tego miasta – Skörpinge GIF. Męska drużyna występuje na trzecim szczeblu rozgrywkowym, a jej trenerem jest kapitan reprezentacji Szwecji w latach 2016-21 Andreas Granqvist. Klub ma także żeńską drużynę, która występuje w szóstej lidze kobiet. Podopieczne Ulfa Johanssona dokonały w tym sezonie nieprawdopodobnej rzeczy, która i tak nie dała im awansu do piątej ligi.

Awans na wyższy szczebel rozgrywkowy dawało jedynie zwycięstwo w lidze. Piłkarki Ängelholms IF nie przegrały żadnego z 18 ligowych meczów i dodatkowo nie straciły w nich żadnej bramki. Odniosły aż 15 zwycięstw i tylko trzy razy zremisowały. Strzeliły aż 78 goli, czyli średnio cztery na mecz. 48 punktów na koncie… nie dało im jednak zwycięstwa w rozgrywkach ligowych. To dlatego, że zespół Ljungbyheds IF zdobył o jeden punkt więcej. Wygrały one 16 meczów i odniosły tylko po jednej porażce i remisie.

Division 4 in women's football is crazy. Ängelholms FF went invincible and didn't concede a goal during the season and still didn't win the league. pic.twitter.com/bj4XtHGwPh — 🇸🇪 (@SwedeStats) October 21, 2024

Zawodniczki Ängelholms FF musiały więc rozegrać baraże o awans do Division 3, czyli piątej ligi. Najpierw czekał je dwumecz z drużyną Röstånga/Svalöv/Kågeröd, która zajęła trzecie miejsce w grupie środkowej Skanii (kraina historyczna w Gotlandii). Ängelholms FF występują zaś w grupie północno-zachodniej. Pierwszy mecz zremisowały na wyjeździe 2:2 i tym samym po raz pierwszy w sezonie 2024 ich obrona została przełamana. W rewanżu wygrały jednak przed własną publicznością aż 6:0 i awansowały do finałowej rundy barażów o awans.

Tym razem czekała je rywalizacja z piłkarkami Strövelstorps/Salamis, które w grupie zachodniej piątej ligi Skanii zajęły trzecie miejsce od końca i musiały bronić się przed spadkiem w barażach. Pierwszy mecz zawodniczki Ängelholms FF rozegrały u siebie i padł w nim remis 1:1. Wyjazdowy rewanż rozegrają w sobotę 27 października o godzinie 14:00. Brak awansu do wyższej dywizji Podopiecznych Ulfa Johanssona w świetle ich dokonań w sezonie zasadniczym byłby czymś spektakularnym.

fot. Ängelholms FF Dam / Instagram