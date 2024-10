Stuttgart zrobił niespodziankę i ograł Juventus w Turynie

Liga Mistrzów wróciła! Tym razem w akcji mogliśmy oglądać wicemistrzów Niemiec, czyli VfB Stuttgart oraz trzeci zespół minionego sezonu włoskiej Serie A, a mianowicie Juventus. Koniec końców wicemistrzowie Niemiec godnie zaprezentowali Bundesligę w Champions League i odnieśli skromne, lecz zasłużone zwycięstwo.

Po nieco dłuższej przerwie powróciły najbardziej elitarne rozgrywki klubowe na całym piłkarskim globie, czyli Liga Mistrzów. W pojedynku trzeciej kolejki fazy ligowej Champions League zmierzyły się Juventus oraz VfB Stuttgart, który dopiero co został rozbity w Bundeslidze przez Bayern Monachium. Spotkanie na wypełnionym po brzegi Allianz Stadium zakończyło się rezultatem 1:0 na korzyść wicemistrzów Niemiec, którzy patrząc na całokształt starcia w Turynie, zasłużyli jak mało kto na 3 punkty.

⏹ Und dann ist Schluss. Der VfB gewinnt durch den Treffer von #ElBilal in der Nachspielzeit verdient mit 1:0 gegen Juventus Turin! Was für ein spannender, intensiver und besonderer Fußballabend! ⚪🔴🔥#VfB | #UCL | #StuttgartInternational | #JUVVfB 0:1 pic.twitter.com/x3RhInri8X — VfB Stuttgart (@VfB) October 22, 2024

Gola na wagę zwycięstwa i jakże cennych trzech punktów zdobył El Bilal Toure, który pojawił się na murawie dopiero w drugiej części meczu. Jeśli mowa o wyjściowych jedenastkach obu zespołów, to trenerzy zdecydowali się na pewne roszady – niemniej jednak w akcji mogliśmy oglądać najsilniejsze obecnie zestawienia Włochów i Niemców.

Juventus:

Perin – Savona (55’ Cambiaso) , Kalulu, Danilo, Cabal – McKennie (55′ Locatelli), Fagioli, Thuram (90’ Rouhi) – Conceicao (55′ Weah), Vlahovic (68′ Adzic), Yildiz.

VfB Stuttgart:

Nuebel – Vagnoman, Roualt, Chabot, Mittelstaedt (90’ Chase) – Karazor, Stiller – Millot, Undav (74’ Rieder), Leweling – Demirovic (62’ Toure).

Wynik spotkania w Turynie oznacza, że podopieczni Thiago Motty po pierwszych trzech kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów zajmują obecnie jedenaste miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów (dwie wygrane i jedna klęska). Jeśli zaś mowa o aktualnych wicemistrzach Niemiec, to drużyna prowadzona przez Sebastian Hoenessa znajduje się na ten moment na szesnastej lokacie z wynikiem czterech punktów, na co przełożyły się zwycięstwo, remis oraz porażka.

Stuttgart dominuje „Starą Damę”

Pojedynek Ligi Mistrzów w Turynie mógł zacząć się znakomicie dla gości – w trzeciej minucie przed dobrą okazją znalazł się Mittelstaedt, ale jego uderzenie nie okazało się dużym problemem dla golkipera „Starej Damy”. Przez kilka kolejnych minut Stuttgart radził sobie stosunkowo dobrze i naciskał na rywala, ale po blisko jedenastu minutach, gospodarze w końcu zaczęli się odnajdywać w grze i powoli odzyskiwali kontrolę nad meczem, choć zespół z Niemiec nie poddawał się i prezentował bardzo odważny futbol na terenie rywala. W dwunastej minucie powinno być 1:0 dla VfB, jednakże świetną sytuację zmarnował Deniz Undav, który posłał piłkę nad poprzeczką.

W 29. minucie świetnym podaniem przez Enzo Millota został obsłużony Demirovic – napastnik „Szwabów” postanowił bez chwili namysłu uderzyć na bramkę Juve, lecz na nieszczęście niemieckiego klubu, piłka po interwencji Perina trafiła „tylko” w słupek. Kiedy wydawało się, że Włosi w końcu przejmą inicjatywę i przejdą do ofensywy, wicemistrzowie Niemiec nie spuszczali z tonu i raz za razem nacierali – bliscy szczęścia byli przede wszystkim Vagnoman oraz wspomniany wyżej Undav, który dwukrotnie mógł wpisać się na listę strzelców, jednakże bramkarz Juventusu szczelnie bronił dostępu do swojej bramki i ratował kolegów. Ostatecznie pierwsze 45 minut zakończyło się bezbramkowym remisem, lecz z dużym wskazaniem na Stuttgart, który zdominował turyńczyków na ich własnym podwórku w Lidze Mistrzów.

Wielka końcówka i Stuttgart triumfuje

Krótko po wznowieniu gry, cierpliwość i starania gości zostały nagrodzone – piłka po główce Undava w końcu wpadła do bramki, lecz radość VfB nie trwała za długo… Po interwencji VAR trafienie nie zostało uznane, albowiem Niemiec pomagał sobie ręką. Mimo wszystko, podopieczni Sebastiana Hoenessa nie zamierzali się cofać nawet na krok, dążąc do zdobycia gola, na którego tak zasługiwali od początku spotkania na Allianz Stadium. Mattia Perin bez wątpienia miał sporo pracy, gdyż w kolejnych minutach jego refleks sprawdzali przede wszystkim Demirovic oraz Millot. Po blisko 70 minutach dominacji gości, Juventus w końcu przeszedł do prawdziwego ataku – bliski zdobycia bramki był Thuram, ale jego groźne uderzenie zostało w porę zablokowane przez czujną obronę VfB.

Z kolei na dziesięć minut przed końcem, Stuttgart mógł stracić gola, jednakże świetna interwencja Vagnomana uratowała Niemców w kluczowym momencie starcia. Jeśli ktoś myślał, że bój zakończy się bezbramkowym remisem, bez jakichkolwiek emocji, to nie mógł być w większym błędzie. W 84. minucie z boiska wyrzucony został Danilo, zaś sędzia wskazał na jedenasty metr po faulu defensora Juve. Do jedenastki podszedł Enzo Millot, ale świetny w tym meczu Mattia Perin, obronił strzał gwiazdy VfB Stuttgart.

⚽️GOAL🇪🇺 | Juventus 0-1 Stuttgart | El Bilal Toure Juventus collapsed in the final momentspic.twitter.com/kaiu1uYCXt — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 22, 2024

W 91. minucie dominacja niemieckiego klubu została nagrodzona! Millot zagrał do Toure na skraju pola karnego, który przedarł się i uderzył do bramki, zdobywając swojego pierwszego gola w historii Ligi Mistrzów! Juventus próbował jeszcze odpowiedzieć golem wyrównującym, ale ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i zasłużenie trzy punkty powędrowały do Stuttgartu!