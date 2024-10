Gwiazda Lecha Poznań przedłużyła kontrakt

Lech Poznań oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z kluczowym zawodnikiem wyjściowego składu – Joelem Pereirą. Dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem tego sezonu, ale została przedłużona o dwa lata. ”Bycie tutaj umożliwia mi walkę o trofea, a także występy w europejskich pucharach. Już raz to przeżyłem będąc w Lechu i chcę to teraz powtórzyć” – mówił Pereira dla mediów klubowych.

Joel Pereira przedłużył kontrakt z Lechem Poznań

Joel Pereira do Lecha Poznań trafił latem 2021 roku na zasadzie transferu z Omonii Nikozja. Do klubu ze stolicy Cypru Portugalczyk trafił dwa lata wcześniej, ale zagrał tam tylko raz. Po pół roku został wypożyczony do Spartaka Trnawa, a sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w Gil Vicente. Wówczas jako 24-latek zadebiutował w portugalskiej ekstraklasie. Z ”Kolejorzem” wychowanek FC Porto i Vitorii Guimaraes podpisał wtedy czteroletni kontrakt, więc wygasał on wraz z końcem sezonu 2024/25.

Kibice Lecha mogą jednak spać spokojnie, bowiem kluczowy zawodnik wyjściowej jedenastki przedłużył umowę o dwa lata. Tym samym obowiązywać ona będzie do czerwca 2027 roku. Portugalczyk od samego początku swojego pobytu w stolicy Wielkopolski odgrywa ważną rolę w pierwszym składzie. W ciągu nieco ponad trzech lat rozegrał dla Lecha 136 meczów, zaliczył aż 26 asyst i dołożył trzy gole. Obejrzał dziesięć żółtych kartek, a raz otrzymał czerwoną kartkę i miało to miejsce w jego drugim występie dla Lecha.

W swoim pierwszym sezonie dla ”Kolejorza” sięgnął z nim po mistrzostwo Polski i zagrał z nim w finale Pucharu Polski. W sezonie 2022/23 zdobył z Lechem brązowy medal mistrzostw Polski i przede wszystkim dotarł z nim do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W tym sezonie zaliczył trzy asysty w 13 meczach, a aż osiem razy zagrał na zero z tyłu. Pod wodzą Nielsa Frederiksena pewnie zmierza po drugie mistrzostwo Polski, bowiem po 12 kolejkach Lech prowadzi w tabeli Ekstraklasy, a z bilansem 23:7 jest zarówno najlepszą ofensywą, jak i defensywą ligi.

– Joel Pereira to najlepszy prawy obrońca w polskiej Ekstraklasie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że będziemy kontynuować naszą współpracę, którą rozpoczęliśmy ponad trzy lata temu, sprowadzając go z ligi cypryjskiej (…) Kibicom imponuje ofensywna gra naszego bocznego obrońcy i kapitalne podania w pole karne. Joel notuje dużo asyst i liczymy, że kolejne będzie dokładał w następnych miesiącach, a my wywalczymy w maju nasz cel, czyli mistrzostwo Polski – mówił dla mediów klubowych dyrektor sportowy klub Tomasz Rząsa.

– Czuję się szczęśliwy z powodu przedłużenia kontraktu z Lechem. Czuję, że stało się to, czego wszyscy wspólnie oczekiwaliśmy. I chodzi mi tutaj i o mnie oraz moich najbliższych, a także o cały klub. Bycie tutaj umożliwia mi walkę o trofea, a także występy w europejskich pucharach. Już raz to przeżyłem będąc w Lechu i chcę to teraz powtórzyć – skomentował przedłużenie kontraktu Pereira.

🔥 Joel Pereira na dłużej w @LechPoznan ‼️ ✍️ 28-letni obrońca podpisał nową umowę ważną do połowy 2027 r. ⚽ Do tej pory rozegrał w drużynie ze stolicy Wielkopolski 136 meczów, strzelając 3 gole i 26 razy asystując. pic.twitter.com/PNLCMBmPjI — Ekstraklasowe Przemyślenia (@EPrzemyslenia) October 23, 2024

W najbliższej serii gier poznaniacy przed własną publicznością podejmą Radomiak Radom. Będzie to starcie dwóch najskuteczniejszych napastników w tym sezonie Ekstraklasy. W klasyfikacji strzelców z 10 golami na koncie prowadzi rodak Pereiry Leonardo Rocha, a tuż za nim z siedmioma bramkami i trzema asystami znajduje się kapitan ”Kolejorza” Mikael Ishak. Początek meczu w sobotę 26.10. o godz. 20:15.