MLS planuje sporą zmianę – chodzi o terminarz

Rozgrywki MLS (Major League Soccer) cieszą się na świecie coraz większą popularnością. Jest to stały trend od prawie 20 lat, z uwagi na dwa ogromne transfery, które dokonały się w tym czasie – mowa rzecz jasna o Davidzie Beckhamie w Los Angeles Galaxy oraz Lionelu Messim w Interze Miami. Liga ta ciągle się zmienia, regularnie też dochodzą nowe drużyny. Po latach przyszła pora na zmianę dotyczącą terminarza. Od jesieni 2026, liga MLS ma grać systemem jesień-wiosna.

MLS istnieje od 1993 roku, a pierwszy sezon rozegrano w 1996 roku. Do tej pory liga zwiększyła się z 10 do 34 drużyn, podzielonych na dwie Konferencje – Wschodnią i Zachodnią. Od samego początku ligi, mecze rozgrywane są od wiosny do jesieni. Teraz, władze ligi zastanawiają się na poważnie nad zmianą tego trendu – jak poinformował Paul Tenorio z „The Athletic„.

MLS is considering moving to a fall-spring calendar, potentially as soon as 2026.

Still being discussed and studied at multiple levels.

— Paul Tenorio (@PaulTenorio) October 23, 2024