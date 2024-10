Organizowali falę hejtu na Viniciusa. Zostali zatrzymani

Narodowa Policja Hiszpanii poinformowała o zatrzymaniach w związku z rzekomą organizacją kampanii nienawiści wobec Viniciusa. Czterech kibiców Atletico zostało zatrzymanych w wyniku skarg złożonych przez La Liga. Przed ostatnimi derbami Madrytu mieli zachęcać do przychodzenia na Estadio Metropolitano w maseczkach, by kamery nie zidentyfikowały osób używających rasistowskich obelg w stronę piłkarzy Realu, szczególnie w kierunku Viniciusa.

Niemal miesiąc temu Real na wyjeździe mierzył się w derbach Madrytu z Atletico. Przed meczem niektórzy fani Atletico zachęcali kibiców ”Los Colchoneros”, by przychodzili na Estadio Metropolitano w maseczkach. Twierdzono, że to akcja przeciwko ”manipulacji i propagandzie medialnej”, z którą klub ma mierzyć się przy okazji derbów Madrytu. Serwis ”Diario Madridista” informował jednak, że część kibiców Atletico ma wykorzystać noszenie maseczek do obrażania piłkarzy Realu na tle rasistowskim.

Szczególnie obrywać się miało Viniciusowi, który w przeszłości nieraz musiał mierzyć się na hiszpańskich stadionach z obelgami na tle rasistowskim. Spekulacje, że noszenie maseczek w ramach protestu przeciwko manipulacji jest tylko pretekstem do wyzywania Brazylijczyka na tle rasistowskim bez obawy o identyfikację popierano wpisami w mediach społecznościowych, które niektórzy fani Atletico publikowali.

🚨 Atletico Madrid fans are preparing racially motivated campaigns against Real Madrid players, especially Viní Jr. for the upcoming derby on Sunday.

Their fans are asking people to go to the stadium with masks to be able to insult Vinícius and utter racist chants without being… pic.twitter.com/yA0TeGrKmq

— Madrid Zone (@theMadridZone) September 26, 2024