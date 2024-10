OFICJALNIE: Reprezentacja Danii ma nowego selekcjonera

Brian Riemer oficjalnie został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Danii. 46-latek w ostatnim czasie przez niemal dwa lata prowadził Anderlecht, ale we wrześniu br. został z niego zwolniony. Wcześniej przez ponad cztery lata był asystentem Thomasa Franka, z którym w 2021 roku wywalczył historyczny awans z Brentford do Premier League.

Reprezentacja Danii ma nowego selekcjonera

Kilka tygodni po odpadnięciu Danii z mistrzostw Europy na etapie 1/8 finału do dymisji podał się Kasper Hjulmand. Był selekcjonerem reprezentacji Danii przez niemal cztery lata. Największy sukces osiągnął w 2021 roku, gdy poprowadził Danię do półfinału EURO 2020. Następnie jednak Duńczycy nie wyszli z grupy na mundialu w Katarze, gdzie zaprezentowali się gorzej nawet od Australii i Tunezji. Dania była zaledwie jedną z pięciu drużyn, która nie odniosła zwycięstwa na tym turnieju, a w ”generalce” zajęła 28. miejsce.

Choć na ostatnim EURO Dania awansowała do 1/8 finału, wszystkie trzy grupowe mecze zremisowała, a drugie miejsce zajęła jedynie dzięki… lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich ze Słowenią w eliminacjach. W 1/8 finału przegrała jednak z Niemcami 0:2 i po raz pierwszy dwa kolejne duże turnieje zakończyła bez ani jednego zwycięstwa. Podczas wrześniowego i październikowego zgrupowania Danię tymczasowo poprowadził Lars Knudsen, który na co dzień… jest trenerem indywidualnym w Augsburgu.

Knudsen może jednak teraz z powrotem w pełni skupić się na pracy w Augsburga, bowiem duńska federacja wybrała nowego selekcjonera. W tej roli podczas listopadowego zgrupowania zadebiutuje Brian Riemer. ”Na bezrobociu” 46-latek przebywał zaledwie przez miesiąc, bowiem we wrześniu br. został zwolniony z Anderlechtu. Klub z Brukseli prowadził od grudnia 2022 roku. Wiosną 2023 roku doprowadził Anderlecht do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a w poprzednim sezonie zajął z nim trzecie miejsce w ekstraklasie.

Do stolicy Belgii Riemer trafił prosto ze stolicy Anglii, bowiem od października 2018 roku był asystentem Thomasa Franka w Brentfordzie. W sezonie 2020/21 wspólnymi siłami poprowadzili do ”The Bees” do pierwszego w historii awansu do Premier League. W Anglii pracował już na początku swojej kariery trenerskiej, gdy był w strukturach Norwich. W swojej ojczyźnie pracował zaś w Hvidovre IF i FC Kopenhadze, gdzie był członkiem sztabu pierwszego zespołu, ale przede wszystkim trenerem grup młodzieżowych.

Brian Riemer er ny landstræner for Herrelandsholdet 🇩🇰#ForDanmark pic.twitter.com/upCWaKBsCj — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) October 24, 2024

W roli selekcjonera reprezentacji Danii Riemer zadebiutuje w piątek 15 listopada, gdy Duńczycy na Parken zmierzą się w przedostatniej kolejce Ligi Narodów z Hiszpanią. Zmagania w fazie grupowej tych rozgrywek zakończą wyjazdowym meczem z Serbią. Dania jest już pewna, że nie spadnie bezpośrednio do niższej dywizji. Nad trzecią Serbią ma trzy punkty przewagi, więc jest na dobrej drodze do awansu do ćwierćfinału Ligi Narodów.