Legenda reprezentacji Włoch chwali reprezentanta Polski: „Na spokojnie mógłby grać w Serie A”

Legenda reprezentacji Włoch Giorgio Chiellini na łamach „Przeglądu Sportowego Onet” wypowiedział się w samych superlatywach na temat zawodnika Los Angeles FC sugerując, że poradziłby sobie we włoskiej Serie A. Reprezentant Polski Mateusz Bogusz nie znalazł się na październikowej liście powołanych przez Michała Probierza. Mimo to, wciąż imponuje formą w MLS.

Mateusz Bogusz w formie

Mateusz Bogusz strzela gole jak na zawołanie. Uwzględniając rozgrywki ligowe oraz pucharowe – US Open Cup i Leagues Cup – zdobył 19 bramek w tym sezonie, do których dołożył jeszcze dziewięć asyst. Warto dodać, że Polak ma na swoim koncie hat-tricka, którego skompletował 30 czerwca 2024 roku w meczu przeciwko Colorado Rapids, zaledwie kilka dni po naszym remisie z Francją (1:1) na EURO 2024, na które nie otrzymał powołania. Choć Bogusz przyzwyczaił nas do gry jako środkowy pomocnik, w LAFC występuje znacznie wyżej na boisku, co przynosi świetne rezultaty.

"Mateusz Bang-usz"

"Mati-Denis, Denis-Mati, same every game!" The guys react to Mateusz Bogusz's hat-trick ⤵️ pic.twitter.com/ADqyhUGLlR — LAFC (@LAFC) June 30, 2024

Dobre występy w klubie przyniosły Mateuszowi Boguszowi szansę debiutu w reprezentacji, którą otrzymał od Michała Probierza w meczu przeciwko Chorwacji. Niestety, jego występ nie był udany – zanotował aż 10 strat, podejmował głównie nietrafione decyzje, nie oddał żadnego strzału, wygrał tylko jeden drybling i nie zaliczył kluczowego podania. W efekcie na kolejne zgrupowanie nie otrzymał już powołania.

Włoch chwali reprezentanta Polski

W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Giorgio Chiellini wypowiadał się na temat Bogusza w samych superlatywach. Włoch miał okazję grać w Polakiem w Los Angeles FC – razem na boisku wystąpili 23 razy, więc miał okazję przyjrzeć się potencjałowi reprezentanta Polski:

– Najbardziej obserwuję Mateusza Bogusza z Los Angeles FC. Mieliśmy okazję razem pracować podczas mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Miał powolne wejście w karierę, ale w USA się rozkręcił. Na spokojnie mógłby grać w Serie A. Nie życzę tego LAFC, bo byłoby to spore osłabienie klubu. Ale moim zdaniem obecnie jest na takim poziomie. Potencjał ma bardzo duży, wierzę, że to pokaże w Europie. Wasza kadra będzie miała z niego pożytek. – powiedział 117-krotny reprezentant Włoch.

Giorgio Chiellini uważa, że czołowe kluby Major Soccer League spokojnie poradziłyby sobie we włoskiej Serie A, a te słabsze grałyby z powodzeniem w Serie B. Drużyna Mateusza Bogusza z pewnością należy do tych pierwszych – wszak zajęli pierwsze miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Już za kilka dni jego Los Angeles FC rozpocznie grę w play-offach MLS Cup. Przeciwnikiem zespołu z „miasta aniołów” będzie kanadyjskie Vancouver Whitecaps FC.

