Skandal w meczu z udziałem Polaka. Piłkarz zszedł przez rasistowskie okrzyki

Mecz trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Europy Twente – Lazio zakończył się ogromnym skandalem. W 89. minucie skrzydłowy Lazio Loum Tchaouna musiał zostać zmieniony z powodu rasistowskich okrzyków dobiegających z trybun. ”Fani” Twente rzucali w jego kierunku okrzyki imitujące odgłosy małpy. Piłkarz otrzymuje w mediach społecznościowych liczne słowa wsparcia.

Skandal w meczu Ligi Europy

W trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Europy Lazio mierzyło się w Enschede z Twente. Rzymianie wygrali to spotkanie 2:0 i po trzech seriach gier z kompletem punktów zajmują pierwsze miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Europy. Od 13. minuty w tym meczu występował rezerwowy bramkarz Twente Przemysław Tytoń, który zastąpił wyrzuconego z boiska Larsa Unnerstalla. Dla Polaka był to pierwszy mecz w europejskich pucharach od niemal 11 lat, gdy występował jeszcze w barwach PSV.

W zespole Lazio po raz trzeci w wyjściowym składzie na mecz tegorocznej edycji Ligi Europy znalazł się Loum Tchaouna. Młodzieżowy reprezentant Francji był bliski pierwszego występu w tych rozgrywkach w pełnym wymiarze czasowym, lecz nie było mu to dane. W 89. minucie trener Marco Baroni zmienił Tchaounę. Powodem były rasistowskie okrzyki imitujące małpę, które padały w jego kierunku ze strony ”fanów” Twente. Schodząc z boiska piłkarz zgłaszał to zarówno czarnogórskiemu sędziemu głównemu Nikoli Dabanoviciowi, jak i arbitrowi technicznemu.

Loum #Tchaouna spiega abbastanza inequivocabilmente il perché della sua arrabbiatura. pic.twitter.com/6QWW71Lefu — LazioSpace (@LazioSpace) October 24, 2024

Tchaouna otrzymał wsparcie

– Sędzia techniczny zauważył tę sytuację. Miałem zamiar zmienić Pedro, ale zobaczyłem, że Tchaouna nie jest odpowiednio nastawiony, by zostać na boisku. Sędzia techniczny rozumiał, że Tchaouna zszedł, bo miał dosyć zachowania kibiców gospodarzy. Myślę, że usłyszał jakieś małpie głosy i był, oczywiście, zdenerwowany. Próbowałem go uspokoić. Liczę, że UEFA podejmie działania w tej sprawie” – mówił po meczu szkoleniowiec Lazio Marco Baroni.

Słowa wsparcia młody Francuz otrzymał nie tylko od swojego zespołu i klubu, ale też licznie spływają one do niego w mediach społecznościowych. W relacji na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie, w którym ukazany jest moment, gdy pokazuje sędziemu, by posłuchał, jakie okrzyki dochodzą z trybun. Udostępnia też liczne słowa wsparcia, które spływają do niego od kibiców oraz sportowców, jak m.in. francuscy piłkarze Malo Gusto, Elye Wahi, czy Benoit Costil.

Lazio's Loum Tchaouna was racially abused during the clash against Twente yesterday. His response on Instagram: pic.twitter.com/xHVWYZKnUB — Get Italian Football News (@_GIFN) October 25, 2024

Nie brak jednak zarzutów hipokryzji w kierunku Lazio. W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Europy ”Biancocelesti” pokonali na Stadio Olimpico OGC Nice 4:1. Po tym meczu w wyniku oskarżeń o „rasistowskie i/lub dyskryminujące zachowanie”, które miało miejsce podczas tego meczu klub został ukarany przez UEFA grzywną w wysokości 45 tysięcy euro oraz zamknięciu sektorów 48 i 49 Curva Nord na jeden mecz europejskich pucharów. Kara zamknięcia trybun została jednak zawieszona na okres próby jednego roku.

Dus Tchaouna was boos omdat Twente spelers racistisch zouden zijn geweest. Zou de man weten dat hij voor Lazio speelt of is hij nog niet op de hoogte? pic.twitter.com/NgVMW5a9RT — Orrie 🇵🇸🇾🇪🇳🇬 (@MeesterOrkun) October 24, 2024

fot. screen Twitter