Już pierwsze starcie dziesiątej kolejki 2. Bundesligi śmiało można nazwać ”meczem kolejki”. W meczu FC Nurnberg z Jahn Regensburg padło bowiem… 11 goli. Dopiero drugi raz w XXI wieku w meczu 2. Bundesligi miała miejsce tak duża liczba bramek. Jedną z bramek zdobył były piłkarz Legii Warszawa Mahir Emreli.

Szalone otwarcie kolejki 2. Bundesligi

Dziesiątą kolejkę 2. Bundesligi otwierały mecze FC Koln z Paderborn oraz FC Nurnberg z Jahn Regensburg. Klub z Ratyzbony to czerwona latarnia rozgrywek, która w dziewięciu meczach zdobyła… jedną bramkę. Mimo to ten jedyny gol dał im zwycięstwo 1:0 z SSV Ulm w drugiej kolejce. Choć od tamtego czasu w lidze Ratyzbona nie strzeliła już żadnego gola, kilka tygodni później zdołała ugrać z Kaiserslautern wynik 0:0. W DFB Pokal także strzeliła jednego gola i także dał on zwycięstwo – 1:0 z Bochum na wagę awansu do II rundy.

Już po 45 minutach wyjazdowego meczu z Norymbergą zespół Joe Enochsa miał na koncie tyle samo bramek, co przez poprzednie 900 minut. Do przerwy Ratyzbona przegrywała bowiem 2:3, a jedną z bramek dla Norymbergi zdobył były piłkarz Legii Warszawa Mahir Emreli. Reprezentant Azerbejdżanu w stolicy Polski spędził tylko pierwszą część sezonu 2021/22, choć w jej trakcie zdążył rozegrać dla ”Wojskowych” 33 mecze. Strzelił wówczas 11 goli i dołożył dwie asysty.

🇭🇷 | Nürnberg, Dinamo Zagreb'ten ayrılan Azeri forvet Mahir Emreli ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/gWKgZwREh5 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) August 7, 2024

Na początku drugiej połowy ”czerwona latarnia” 2. Bundesligi doprowadziła do wyrównania, ale wtedy podopieczni Miroslava Klose ”wstali i wybrali przemoc”. Od tamtego czasu bramki zdobywała już tylko drużyna gospodarzy, a od 59. minuty piłka w siatce Ratyzbony wylądowała aż pięć razy. Ostatecznie Jahn Regensburg przegrało z Norymbergą 3:8. Dopiero drugi raz w XXI wieku w meczu 2. Bundesligi padła aż tak duża liczba bramek. Z kolei tylko trzy razy w historii 2. Bundesligi w meczu tych rozgrywek padło więcej goli.

Z 30 straconymi bramkami Jahn Regensburg stało się samodzielną najgorszą defensywą 2. Bundesligi. Tym samym podopieczni Joe Enochsa tracą obecnie średnio trzy bramki na mecz. Po tej wysokiej porażce w klubie ma odbyć się spotkanie ws. przyszłości amerykańskiego trenera. Enochs prowadzi Ratyzbonę od 32. kolejki sezonu 2022/23 2. Bundesligi, gdy klub znajdował się w trudnej sytuacji. Choć nie udało mu się zapewnić utrzymania, to już po roku przywrócił Ratyzbonę na zaplecze niemieckiej ekstraklasy.

fot. screen Viaplay