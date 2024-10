Moise Kean nagra płytę – z innym piłkarzem!

Nazywają mnie „chłopcem od trapu”? Trap to bardzo modny styl rapu, to szczególna muzyka. Jeśli słuchasz piosenki trap, zostajesz złapany w rytm, a ten rytm sprawia, że ​​pozostajesz w pułapce. Lubię być tak opisywany (…) Pracujemy razem nad albumem. Rafa jest moim przyjacielem, to złoty chłopak. Poznałem go wiele lat temu, grając przeciwko niemu w reprezentacji i od tamtej pory utrzymujemy bardzo bliską więź. Relacja, jaką mam z nim i McKenniem, jest dla mnie wyjątkowa, w piłce nożnej. Pracujemy z Leao nad albumem. Kto bardziej zna się na muzyce? Obydwaj. Co do mody – może ja! (śmiech)