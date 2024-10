Pomocnik z Belgii zagra dla reprezentacji Polski

Już niebawem reprezentacja Polski U20 zmierzy się z Włochami oraz Anglią w ramach rozgrywek Elite League. Szanse na debiut z orzełkiem na piersi otrzyma pomocnik z Belgii Enzo Geerts, który na co dzień występuje w rezerwach PSV Eindhoven. 19-latek ma już na swoim koncie występy w młodzieżowej reprezentacji tego kraju, jednak teraz zadeklarował chęć gry dla Polski.

15 i 19 listopada reprezentacja Polski U20 zmierzy się w ramach rozgrywek Elite League z Włochami oraz Anglią. Trener Miłosz Stępiński powołał na zgrupowanie trzech zawodników z zagranicy. Mowa o Dariuszu Stalmachu z AC Milanu, Janie Żuberku z Calcio Lecco oraz Enzo Geertsie z PSV Eindhoven. Pierwsza dwójka ma na koncie już występy w młodzieżowej reprezentacji naszego kraju. Geerts w nadchodzących meczach będzie miał okazje na debiut. 19-latek z pochodzenia jest Belgiem, jednak większość swojej przygody z piłką spędził w Holandii.

Do tej pory reprezentował młodzieżowe reprezentacje Belgii U17 i U18. Łącznie wystąpił dla nich w ośmiu meczach. Od pewnego czasu wykazywał chęć gry dla „Biało-Czerwonych”. Ma do tego pełne prawo, ponieważ jego matka jest Polką. Piłkarz także płynnie mówi w naszym języku. Nikt go jednak o zmianę barw nie błagał. „Przegląd Sportowy Onet” donosił, że zawodnik podjął taką decyzję i sam zgłosił się do programu „Gramy dla Polski”. Na początku 2024 roku otrzymał polskie obywatelstwo i wydawało się, że już wtedy otrzyma powołanie od Miłosza Stępińskiego.

New call-up to U20: Enzo Geerts

19 year old central midfielder, born in Belgium, but mother comes from Zielona Góra. Starter on Jong PSV, has trained with first team but hasn’t made debut yet.

Very talented player & has great qualities on the ball. High potential prospect. pic.twitter.com/zPb02gIACn

