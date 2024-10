Francja: Zamieszki przerwały derby. Na ich wznowienie nie pozwoliła pogoda

W dziesiątej kolejce francuskiej Ligue 2 miały miejsce derby Korsyki między AC Ajaccio a Bastią. Mecz został przerwany pod koniec pierwszej połowy z powodu zamieszek wywołanych przez kibiców Bastii. Kiedy już sytuacja zaczęła się uspokajać, nad stadionem rozpętała się ulewa oraz burza. Doszło nawet do tego, że piorun uderzył w telebim i spalił ekran. Po ok. półtorej godziny podjęto decyzję o dokończeniu zawodów w innym terminie.

Francja: Przerwane derby Korsyki

Na zakończenie dziesiątej kolejki francuskiej Ligue 2 AC Ajaccio przed własną publicznością mierzyło się z Bastią. Rywalizacja dwóch największych korsykańskich drużyn została przerwana w 42. minucie przy stanie 0:0. W związku z derbową rywalizacją istniało ryzyko starcia między kibicami, więc fani Bastii nie otrzymali wstępu na stadion Ajaccio. Mimo to według lokalnego radia France Bleu RCFM na stadionie im. Michela Morettiego zgromadziło się ich od 500 do 800.

W pewnym momencie kibice Bastii wdarli się na trybunę im. Jeana-Baptiste’a Poli i zaatakowali siedzących tam fanów Ajaccio. Dodajmy, że nie jest to trybuna ultrasów Ajaccio, a miejsce, gdzie przede wszystkim gromadzą się osoby, które po prostu chcą obejrzeć mecz swojego zespołu. Kibice Ajaccio zaczęli uciekać, a sędzia ewakuował piłkarzy do szatni. Sytuacja po kilku minutach zaczęła się uspokajać, ale tym razem czynnik zewnętrzny spowodował, że meczu nie udało się wznowić.

W trakcie przerwy w grze spowodowanej zamieszki nad stadionem rozpętała się ulewa oraz burza. W pewnym momencie piorun uderzył w telebim, a skutkiem tego było spalenie się ekranu. Doszło także do zalania murawy, a część kibiców zaczęła rozchodzić się do domów. Po ok. godzinie sędziowie wyszli na boisko, żeby sprawdzić jego stadion, ale piłka zatrzymywała się na wodzie. Niedługo później na stadionie zgasły reflektory, a delegat poprosił o uruchomienie generatora prądu, by przywrócić oświetlenie.

Po ponad półtorej godziny od momentu przerwania meczu podjęto decyzję o dokończeniu go w innym terminie. W pierwszej kolejności oczekiwane jednak będzie nie ogłoszenie nowego terminu derbów Korsyki, a ogłoszenie kary kibiców Bastii, którzy najpierw złamali zakaz wyjazdowy, a następnie zaatakowali fanów Ajaccio. Według lokalnych mediów na zaatakowanej trybunie siedziało sporo dzieci, którzy byli po tym incydencie przestraszeni, a wśród dorosłych osób polała się nawet krew.

fot. screen Twitter