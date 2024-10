Tottenham – Manchester City 30.10 – typy bukmacherskie

STS kurs 2.12 Tottenham - Manchester City Wygrana City TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Tottenham – Manchester City. W środę o godzinie 21:15 będziemy świadkami hitowego starcia w 1/8 finału EFL Cup. Mecz Tottenham Hotspur z Manchesterem City 30 października 2024 roku zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań tego etapu turnieju, szczególnie biorąc pod uwagę aktualną formę obu drużyn i ich ambicje w krajowych pucharach.

Pierwszy gwizdek na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie już o godzinie 21:15 30 października. Manchester City po kolejnym ligowym zwycięstwie z pewnością będzie chciał awansować dalej. Tottenham również na pewno nie odpuści i będzie chciał szybko powetować sobie porażkę w Premier League z Crystal Palace, zatem możemy być świadkami naprawdę zaciętego i spektakularnego widowiska. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Tottenham – Manchester City w EFL Cup.

Tottenham – Manchester City – typy bukmacherskie

Tottenham Hotspur w swoich ostatnich występach prezentował zmienną formę. W Premier League w ostatniej kolejce przegrali z Crystal Palace 0:1, ale wcześniej zdołali odnieść solidne zwycięstwo 4:1 nad West Hamem, co z pewnością dodało im pewności siebie po porażce 2:3 z Brighton. Dodatkowo, w meczu Ligi Europy pokonali AZ Alkmaar 1:0, co również dobrze wróży przed nadchodzącym starciem​. Jednak brak Son Heung-mina, który jest kontuzjowany, może osłabić ofensywę Spurs.

Z kolei Manchester City jest w znakomitej formie. Ostatnio zagrali bardzo solidnie, pokonując Southampton 1:0 oraz odnosząc imponujące zwycięstwo 5:0 nad Spartą Praga w Lidze Mistrzów. Drużyna Pepa Guardioli, mimo kontuzji kluczowych zawodników jak Kevin De Bruyne, nadal potrafi dominować na boisku, co czyni ich jednym z głównych faworytów do wygrania nie tylko Carabao Cup, ale także Premier League

W ostatnich pięciu meczach między Tottenhamem a Manchesterem City, to City odniosło przewagę, wygrywając trzy z nich. Ostatnie spotkanie w Premier League zakończyło się wynikiem 2:0 dla City, co zwiększa ich pewność przed nadchodzącym środowym spotkaniem.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich, to Manchester City powinien dominować w tym spotkaniu. Na pewno ciekawym aspektem będą potencjalne zmiany kadrowe na ten mecz, jednak moim zdaniem to Obywatele są faworytem do awansu dalej. City celują w jak największą liczbę zdobytych trofeum, dlatego też na etapie 1/8 finału nie powinni odpuścić tak prestiżowego spotkania z Tottenhamem. Spurs są w tym sezonie dość mocnym zespołem, ale według mnie nie na tyle, żeby ograć Manchester City w środowy wieczór.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Tottenham – Manchester City

STS – jeden z najlepszych bukmacherów – standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Tottenham – Manchester City! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków STS najbardziej prawdopodobne w przypadku wygranej Manchesteru City są wyniki: 1-2 (kurs 9.00) oraz 0:1 (kurs 12.50).

Mecz Tottenhamu z Manchesterem City jest nie tylko starciem dwóch silnych drużyn, ale także kluczowym momentem w kontekście Carabao Cup. Zwycięstwo w tym spotkaniu może dać drużynie dużą pewność siebie przed nadchodzącymi ligowymi wyzwaniami. Tottenham, grając u siebie, będzie miał przewagę kibiców, ale musi również stawić czoła silnej ofensywie City. Dla kibiców obu zespołów to spotkanie zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może mieć istotne znaczenie w kontekście dalszych rozgrywek

Statystyki na typy bukmacherskie Tottenham – Manchester City

Manchester City wygrał wszystkie 5 ostatnich spotkań

wszystkie 5 ostatnich spotkań Tottenham stracił przynajmniej jednego gola w 4 z 5 ostatnich starć

stracił przynajmniej jednego gola w 4 z 5 ostatnich starć Obywatele stracili zaledwie 3 bramki w ostatnich 5 meczach

Przewidywane składy Tottenham – Manchester City

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Udogie – Maddison, Bissouma, Bentancur – Johnson, Kulusevski, Solanke.

Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Udogie – Maddison, Bissouma, Bentancur – Johnson, Kulusevski, Solanke. Manchester City: Ortega, Gvardiol, Akanji, Stones, Lewis, Kovacić, Gundogan, McAtee, Foden, Haaland, Savinho

Fot. PressFocus