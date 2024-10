Islandia: Przegrane mistrzostwo w ostatniej kolejce. Dramat bohaterów ostatnich dni

Islandia zna już mistrza kraju w piłce nożnej. Ostatnia kolejka Besta-deild karla, czyli najwyższej klasy rozgrywkowej na Islandii zapowiadała się fenomenalnie. Víkingur Rejkiawik u siebie grał z zespołem Breiðablik w bezpośrednim meczu o zwycięstwo w lidze. Drużyna ze stolicy Islandii dość gładko przegrała 0:3. To oznacza zatem, że Breiðablik właśnie odzyskał utracone mistrzostwo.

Są mecze, które można określić sloganem „to, co tygrysy lubią najbardziej”. Takim starciem na Islandii był mecz obecnego mistrza Víkinguru Rejkiawik ze zwycięzcą Besta-deild karla sprzed dwóch lat, czyli Breiðablikiem. Przed spotkaniem mieliśmy do czynienia z ciekawą sytuacją w tabeli. Prowadził Víkingur, ale drugi Breiðablik miał tyle samo punktów (po 59 oczek). Jedynie lepszy bilans bramkowy decydował o tym, że ekipa z Rejkiawiku prowadziła w zestawieniu. Ich wygrana bądź remis równały się mistrzostwu. Goście musieli natomiast wygrać, aby marzyć o tytule.

🇮🇸 Iceland's title race ends dramatically as Breiðablik beat Víkingur Reykjavík on the final day to overtake their rivals & become champions.

It comes after Breiðablik fans reportedly broke into the venue last night & painted the temporary pallet stand in their green colours. pic.twitter.com/gV5GEyU56d

— The Sweeper (@SweeperPod) October 27, 2024