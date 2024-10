Snoop Dogg to legendarny raper, który sprzedał w Stanach Zjednoczonych 23 miliony płyt, a na całym świecie ponad 35. To wielki fan sportu – jest kibicem Los Angeles Lakers, klubu NBA – do tego niedawno uczestniczył w ceremonii zamknięcia igrzysk w Paryżu, reklamując kolejne – w Los Angeles w 2028 roku. Muzyk wyznał, że chciałby zainwestować w klub z Ligi Mistrzów. Wynika to z ogromnego podziwu wobec fanów, którzy są w jego opinii najlepszą wizytówką klubu.

Snoop Dogg chce zainwestować w klub z Ligi Mistrzów

Snoop Dogg w „Daily Mail” wyznał, że chciałby zainwestować w Celtic, zainspirowany historią tego, co stworzono w Wrexham. Do tego sam raper wielokrotnie widziany był w koszulce Celtiku, sam regularnie ubiera na koncerty stroje drużyn sportowych. Sam też jest wielkim fanem klubowej maskotki – Hoppy the Hounda.

Snoop Dogg reveals Wrexham's story has made him want to invest in Celtic – as the rapper cites Hollywood star Ryan Reynolds as the inspiration for his plans https://t.co/ctHtvuckqt pic.twitter.com/UimI62jaq6 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 27, 2024

Oto co powiedział Snoop Dogg w wywiadzie dla brytyjskiego serwisu.

Uwielbiam to, co Ryan zrobił z Wrexham. To po prostu świetna historia. Inwestowanie w drużynę sportową to coś, na co patrzyłem od dawna. Gdybym miał okazję zainwestować w Celtic, byłbym szalony, gdybym tego nie zrobił. Oglądałem tak wiele meczów piłki nożnej w Europie, ale nigdy nie widziałem kibiców takich jak kibice Celtic. Jest w nich coś tak wyjątkowego. Jest powód, dla którego o ich fanach mówi się w całej Europie. Najlepsi gracze i trenerzy na świecie mówią, że nie ma nic lepszego niż Celtic Park i chcę być tego częścią.

Tak jak Wrexham?

Wrexham aktualnie jest trzecią drużyną League One – ma za sobą dwa awanse, a także ogromny napływ atencji, bowiem klub w 2020 roku przejęli dwaj aktorzy z Hollywood. Ryan Reynolds oraz Rob McElhenney przyprowadzili tutaj także kamery, dzięki czemu mogli światu dzięki serialowi „witamy w Wrexham” sprzedać znakomity story-telling. Poza nimi, w sport zaangażowane są także inne gwiazdy z Hollywood. Eva Longoria jest akcjonariuszką klubu Necaxa, Will Ferrell zainwestował w udziały w Leeds United.

Celtic to 54-krotny mistrz Szkocji i zwycięzca Pucharu Mistrzów z roku 1967. Był to triumf o tyle wyjątkowy, że drużyna składała się dosłownie z lokalnych zawodników. W aktualnym sezonie szkockiej Premiership, „The Bhoys”, których ogromnym fanem jest Rod Stewart, po dziewięciu kolejkach zajmują pierwsze miejsce w tabeli (osiem wygranych i remis).

W całkiem nowej fazie ligowej Ligi Mistrzów z kolei, piłkarze Brendana Rodgersa mają cztery punkty i są na 20. lokacie w zbiorczej tabeli. Zanotowali oni wygraną 5:1 ze Slovanem Bratysława, porażkę 1:7 w Dortmundzie z Borussią, a także bezbramkowy remis w Bergamo z Atalantą.

Fot. PressFocus