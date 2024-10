Czerwona kartka w… trzeciej sekundzie. Klub wyciągnął konsekwencje

W meczu brazylijskiej Serie A z Athletico Paranense napastnik Cruzeiro Rafa Silva wyleciał z boiska za faul popełniony w… trzeciej sekundzie. 32-latek od początku w ogóle nie był zainteresowany doskoczeniem do piłki, a zrobieniem krzywdy swojemu rywalowi. Najpierw szukał kontaktu z pomocnikiem Filipe, a ostatecznie znokautował obrońcę Kaique Rochę. Cruzeiro wyciągnęło wobec swojego zawodnika konsekwencje i ukarało go wysoką karą finansową.

Brazylia: wyleciał z boiska w trzeciej sekundzie

W 31. kolejce brazylijskiej Serie A Cruzeiro mierzyło się na wyjeździe z Athletico Paranense. Czterokrotni mistrzowie Brazylii przegrali to spotkanie 0:3, ale dosłownie przez cały mecz musieli radzić sobie w osłabieniu. Już w trzeciej sekundzie czerwoną kartkę otrzymał napastnik Cruzeiro Rafa Silva. Piłkarze Athletico-PR rozpoczynali grę z koła środkowego, a wyraźnie nabuzowany 32-latek ruszył w kierunku rywali. Od początku nie był jednak zainteresowany doskoczeniem do piłki, a do któregoś z przeciwników.

Najpierw na jego drodze stanął pomocnik Filipe, ale do starcia z nim nie doszło. Tyle szczęścia nie miał już obrońca Kaique Rocha, który otrzymał cios łokciem w twarz, choć nie miał nawet w swoim pobliżu piłki. Co ciekawe, ukarany czerwoną kartką napastnik Cruzeiro rozgrywał swój pierwszy mecz od… 16 czerwca. Z powodu urazu mięśniowego oraz kolana od tamtego czasu opuścił aż 25 meczów. W międzyczasie po 12 meczach pauzy raz znalazł się w kadrze meczowej, ale tuż po tym doznał kolejnej kontuzji.

E hoje que na 1ª divisão do campeonato brasileiro o jogador Rafa Silva do Cruzeiro cometeu uma falta gravíssima pra expulsão direta com 3 segundos de jogo. Né por nada não, mas isso foi muito esquisito, tem que investigar isso daí. créditos: @CazeTVOficial pic.twitter.com/618264l60r — Nankatsu SC | Brasil. (@NankatsuBRA) October 26, 2024

Klub wyciągnął konsekwencje wobec zawodnika

23 października po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy znalazł się w kadrze swojego zespołu, a 26 października otrzymał pierwszą szansę od ponad czterech miesięcy. Na boisko wrócił jednak ”z przytupem” i zdecydowanie nadszarpnął zaufanie drużyny. Tym bardziej, że była to jego ósma czerwona kartka w seniorskiej karierze, z czego czwarta bezpośrednia (wg portalu Transfermarkt). Wobec tego klub wyciągnął konsekwencje i ukarał zawodnika wysoką karą finansową. Piłkarz zaś w social mediach przeprosił za swoje zachowanie.

– To, co się wydarzyło, jest nie do przyjęcia. Takie zachowanie nie może być akceptowane. W związku z tym Rafa został już obciążony wysoką karą pieniężną – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej dyrektor sportowy Cruzeiro Alexandre Mattos.

– Chcę przeprosić wszystkich kibiców Cruzeiro, moich kolegów z zespołu i pracowników klubu za to, co wydarzyło się podczas meczu [z Athletico-PR]. Wiem, że popełniłem błąd, który naraził drużynę na szwank. Byłem bardzo szczęśliwy z możliwości powrotu na boisko i miałem ogromną chęć pomocy – szczególnie po trzech miesiącach trudnej i skomplikowanej rekonwalescencji. Jednak przesadziłem, za co jeszcze raz przepraszam. Będę pracował na odbudowanie zaufania wszystkich – napisał Rafa Silva na swoim Instagramie.

Atacante Rafa Silva publicou pedido de desculpas no Instagram. pic.twitter.com/ffzpRB7NOM — Maic Costa (@omaiccosta) October 27, 2024

fot. screen Twitter