Oficjalnie: Erik ten Hag zwolniony z Manchesteru United!

Manchester United oficjalnie poinformował, że Erik ten Hag nie jest już szkoleniowcem pierwszego zespołu. Drużynę tymczasowo przejmie Ruud van Nistelrooy, który od kilku miesięcy pełnił rolę jego asystenta. W komunikacie klubu czytamy także, że trwa rekrutacja trenera, który na stałe przejmie pierwszy zespół.

Podsumowanie pobytu ten Haga w United

Erik ten Hag przejął Manchester United wraz z początkiem sezonu 2022/23. Mimo falstartu w postaci porażek 1:2 z Brighton i 0:4 z Brentfordem w dwóch pierwszych meczach pod jego wodzą ”Czerwone Diabły” mogły zaliczyć tamten sezon do udanych. Po raz pierwszy od sześciu lat klub z Old Trafford sięgnął po trofeum, bowiem wygrał rozgrywki Pucharu Ligi. Do tego pierwszy raz od pięciu lat dotarł do finału FA Cup, choć w nim musiał uznać wyższość Manchesteru City. W lidze zaś Manchester United zajął trzecie miejsce. Jedyne rozczarowanie można było odczuć w Lidze Europy, gdzie United odpadło w ćwierćfinale z Sevillą, choć po drodze wyeliminowało Barcelonę.

Erik Ten Hag after 60 games at Manchester United • 41 wins.

• 68.3% win rate

• 105 goals

• Carabao Cup Winner. ✅

• Final in FA Cup.⏳

• Top 4. ✅ WHAT A MANAGER 😭😭😭 pic.twitter.com/T4VZiwgs1P — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) May 25, 2023

Sezon 2023/24 to już jednak tylko równia pochyła. W 1/8 finału Pucharu Ligi United zostało rozbite u siebie 0:3 przez niemal rezerwowy skład Newcastle, które było wówczas trapione kontuzjami. W Lidze Mistrzów zaś podopieczni ten Haga zajęli ostatnie miejsce w grupie i musieli oglądać plecy FC Kopenhagi i Galatasaray. Wcześniej tylko w sezonie 2005/06 Manchester United zajął ostatnie miejsce w grupie Ligi Mistrzów, ale wtedy zakończył ją z sześcioma punktami. W sezonie 2023/24 miał ich zaś na koncie zaledwie cztery. Co więcej, w sześciu grupowych meczach stracił łącznie 15 bramek, co było gorszym wynikiem tylko od Antwerpii, która straciła 17 bramek.

Manchester United zwolnił ten Haga

Z kolei w Premier League ”Czerwone Diabły” zajęły najniższe miejsce w historii – ósme. Do tego po raz pierwszy w historii klub z Old Trafford zakończył sezon Premier League z ujemnym bilansem bramkowym. Posadę ten Haga uratował jednak triumf w FA Cup, gdzie w finale jego zespół sensacyjnie pokonał Manchester City 2:1. To zaważyło na przedłużeniu z nim kontraktu o rok. Nowa umowa miała obowiązywać min. do końca sezonu 2025/26, ale już wiemy, że nie zostanie wypełniona. Klub oficjalnie ogłosił zwolnienie ten Haga.

Club statement: Erik ten Hag.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

Gwoździem do trumny była porażka 1:2 z West Hamem w wyniku której United osunęło się na 14. miejsce w ligowej tabeli. Po dziewięciu kolejkach Premier League ”Czerwone Diabły” mają na koncie tylko 11 punktów. Strzeliły raptem osiem goli, co jest lepszym wynikiem tylko od Crystal Palace i Southampton (po sześć strzelonych goli). W trzech ligowych meczach z rzędu nie zdołały zdobyć żadnej bramki, a seria minut bez gola w Premier League wyniosła 315 (nie licząc doliczonego czasu gry).

Do tego nie wygrali żadnego z trzech meczów tegorocznej edycji Ligi Europy. Wszystkie spotkania w tych rozgrywkach zremisowali, w tym u siebie 1:1 ze znacznie niżej notowanym Twente. Na 14 rozegranych w tym sezonie meczów United wygrało tylko cztery, a po pięć zremisowało i przegrało. Łącznie pod wodzą ten Haga United rozegrało 128 meczów, ale zwycięstwa stanowiły zaledwie ok. 55%. Co więcej, od czasu jego zatrudnienia aż dziewięć klubów strzeliło w Premier League więcej goli od ”Czerwonych Diabłów”.

🇳🇱📊 Premier League goals scored since ten Hag's appointment in 2022: ◎ 229 – Manchester City

◎ 198 – Arsenal

◎ 179 – Liverpool

◎ 166 – Tottenham

◎ 162 – Newcastle

◎ 146 – Aston Villa

◎ 146 – Brighton

◎ 142 – Chelsea

◎ 133 – Brentford

◉ 126 – MANCHESTER UNITED pic.twitter.com/yzllRHcPMe — CentreGoals. (@centregoals) October 28, 2024

W komunikacie klubu czytamy, że pierwszy zespół tymczasowo przejmie Ruud van Nistelrooy. Były piłkarz Manchesteru United dołączył do sztabu ten Haga na początku bieżącego sezonu. Klub także oficjalnie poinformował, że trwa wybór trenera, który na stałe przejmie zespół. Ruud van Nistelrooy w roli pierwszego trenera United zadebiutuje w środę 30 października domowym meczem Pucharu Ligi z Leicester. Cztery dni później jego zespół podejmie u siebie w lidze Chelsea.

fot. PressFocus