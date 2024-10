SZOK! Vinicius Junior nie pojawi się na gali Złotej Piłki!

Jak informują hiszpańskie media, ani Vinicius Junior, ani żaden inny członek Realu Madryt nie pojawią się na gali wręczenia Złotej Piłki, która odbędzie się już dzisiaj – 28 października w Théâtre du Châtelet w Paryżu. To może sugerować, że wbrew przewidywaniom bukmacherów to nie Brazylijczyk sięgnie po Złotą Piłkę.

Według ustaleń hiszpańskiej „Marki” samolot z zawodnikami i przedstawicielami Realu Madryt miał o godzinie 15:00 wystartować z lotniska Adolfo Suárez de Barajas. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że Real Madryt dowiedział się, że to nie Vinicius Junior zostanie uhonorowany nagrodą dla najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. Co ciekawe media spekulują, że dowiedział się od… Manchesteru City, który takową informację o zwycięstwie Rodriego otrzymał.

Ponad 50 członków klubu zamierzało pojawić się na gali wręczenia Złotej Piłki, lecz w świetle nowych informacji plany zmieniły się. „Królewscy” otrzymali aż 11 nominacji do nagród i wiele na to wskazuje, że wszyscy zbojkotują ceremonię rezygnując z pojawienia się w Paryżu. To w ramach solidarności z Brazylijczykiem.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024