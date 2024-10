Atak kibiców zakończony śmiercią! Szokujące sceny w Brazylii

Grupa kibiców Athletico Paranaense mimo triumfu swojej drużyny postanowiła w bestialski sposób rozprawić się z fanami Cruzeiro. Na autostradzie zatrzymano autobus, ostrzelano go fajerwerkami, w wyniku czego samochód stanął w płomieniach. W dodatku później doszło do starcia fizycznego. Niestety, jak poinformował klub Cruzeiro, 30-letni kibic tego klubu nie wyszedł z tego wszystkiego cało i ostatecznie zmarł w szpitalu.



Kibice Cruzeiro wracali z Ligga Arena w bardzo słabych nastrojach po sromotnej porażce 0:3 z Athletico Paranaense. Wydawało się, że trasa autokarem do domu, mimo słabego wyniku drużyny, przebiegnie bez większych zastrzeżeń. Niestety inne plany mieli pseudokibice zwycięskiej drużyny. Zdecydowali, że zatrzymają autobus na autostradzie, by skonfrontować się z fanami drużyny przeciwnej. Jednak to, co wydarzyło się na drodze przeszło wszelkie wyobrażenie.

Mancha Verde, the main ultra group of Palmeiras, set fire to the bus of Máfia Azul, the main ultra group of Cruzeiro, who were returning from Curitiba after last night's game against Athletico.

Several Cruzeiro fans were injured, as they were brutally beaten and burned. pic.twitter.com/nqFyINGK59

— Football Report (@FootballReprt) October 27, 2024