Bayer Leverkusen – Stuttgart 01.11 – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Bayer Leverkusen – Stuttgart. W piątek o godzinie 20:30 będziemy świadkami bardzo ciekawego meczu w Buneslidze. Bayer Leverkusen zmierzy się na własnym stadionie z VfB Stuttgart. Obie ekipy są bardzo mocne w tym sezonie i obie mierzą w najwyższe cele, dlatego też piątkowy mecz zapowiada się niezwykle emocjonująca. Aptekarze są zdecydowanym faworytem na papierze, jednak czy potwierdzi się to również na boisku? Przekonamy się o tym już w piątkowy wieczór!

Pierwszy gwizdek na BayArena w Leverkusen już o godzinie 20:30 1 listopada. Bayer po dwóch remisach w Bundeslidze i Lidze Mistrzów z pewnością będzie chciał powrócić na zwycięską ścieżkę z której słynął w zeszłym sezonie. Rozpędzony Stuttgart, który ma na koncie dwie wygrane z rzędu z pewnością będzie chciał pokrzyżować te plany Aptekarzom. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Bayer Leverkusen – Stuttgart w Bundeslidze.

Bayer Leverkusen – Stuttgart – typy bukmacherskie

Mecz Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart, zaplanowany na 1 listopada 2024 roku, to starcie zespołów, które prezentują wysoką formę w obecnym sezonie Bundesligi. Oba kluby znajdują się w górnej części tabeli, a ich dotychczasowe występy wskazują na ofensywną i widowiskową grę

Leverkusen, dowodzone przez Xabiego Alonso, przystępuje do tego meczu jako jedna z najbardziej stabilnych i skutecznych drużyn Bundesligi. Zespół nie przegrał żadnego z ostatnich dziewięciu spotkań i konsekwentnie zdobywał przynajmniej jednego gola w kolejnych 18 meczach ligowych. Styl gry Leverkusen charakteryzuje wysoki pressing, ofensywna dominacja oraz szybka wymiana piłki. W starciach na własnym boisku są niepokonani od kilku spotkań, co czyni ich faworytami tego meczu​. Ostatnie wyniki zespołu, takie jak remisy z Werderem Bremen i Brestem w Lidze Mistrzów, oraz wygrana 2-1 z Eintrachtem Frankfurt, pokazują stabilność i umiejętność kontrolowania gry, mimo że ich defensywa czasami bywa narażona na straty. Kluczowymi zawodnikami Leverkusen są napastnicy, którzy gwarantują skuteczność pod bramką rywali.

Stuttgart, choć niżej w tabeli, nadal imponuje formą, szczególnie w meczach wyjazdowych. Zespół ten charakteryzuje się nie tylko skutecznością w ataku, ale również umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mając za sobą kilka kluczowych zwycięstw, Stuttgart będzie szukał sposobu na przełamanie dominacji Leverkusen. Stuttgart regularnie zdobywa bramki w meczach wyjazdowych, co zwiększa szanse na wyrównane starcie​. Obecna forma ofensywna Stuttgartu, połączona z nieco słabszymi momentami defensywy Leverkusen, stwarza podstawy do przewidywań, że mecz może być obfity w bramki. Warto dodać, że Stuttgart w historii swoich spotkań z Leverkusen rzadko wygrywał, jednak udało im się w tym sezonie zachować stabilność na wyjazdach

Przechodząc do samych typów bukmacherskich, analizując powyższe fakty, warto skierować się w stronę sporej liczby bramek. Zarówno Bayer Leverkusen, jak i Stuttgart grają dość ofensywnie, potwierdzają to ich ostatnie wyniki. W tym spotkaniu nie powinno być większego problemu, żeby obie ekipy strzeliły przynajmniej cztery bramki. Na to zdarzenie mamy dość ciekawy i warty uwagi kurs z oferty polskiego, legalnego bukmachera STS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Bayer Leverkusen – Stuttgart

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Bayer Leverkusen – Stuttgart. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca pierwszego gola – jest to dość ryzykowny typ bukmacherski, jednak bukmacher premiuje takie trafienie bardzo wysokimi kursami. Wśród faworytów do zdobycia pierwszego gola są: Victor Boniface (kurs 6.00), Patrick Schick (kurs 7.00) oraz Martin Terrier (kurs 8.00). Wszyscy zawodnicy reprezentują drużynę gospodarzy, czyli Bayer Leverkusen, który jest zdecydowanym faworytem tego spotkania.

Mecz Bayeru Leverkusen z VfB Stuttgart to walka o cenne punkty w tabeli Bundesligi. Obie drużyny mają swoje ambicje dotyczącego obecnego sezonu, dlatego też możemy spodziewać się ostrej walki od pierwszych minut. Obie ekipy nabijały w swoich trzech ostatnich meczach bardzo dużą ilość rzutów rożnych! Dlatego też warto mieć taki typ na uwadze przy obstawianiu piątkowego spotkania Bundesligi! Kursy na powyżej 9.5 lub też powyżej 10.5 rzutów rożnych powinny być wielce satysfakcjonujące dla większości graczy.

Statystyki na typy bukmacherskie Bayer Leverkusen – Stuttgart

W dwóch poprzednich meczach bezpośrednich pomiędzy tymi zespołami padały aż po 4 gole

Bayer Leverkusen nie przegrał żadnego z ostatnich 5 spotkań

nie przegrał żadnego z ostatnich 5 spotkań VfB Stuttgart notuje serie dwóch zwycięstw z rzędu

Przewidywane składy Bayer Leverkusen – Stuttgart

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Garcia, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Rieder, Keitel, Karazor, Leweling; Undav, Demirovic

Fot. PressFocus