Arsene Wenger w nowej roli – będzie pomagał piłkarzom

Arsene Wenger po zakończeniu swojej przygody z ławką trenerską pełni rolę dyrektora rozwoju sportowego FIFA. W związku z coraz częstszą krytyką piłkarzy oraz trenerów w sprawie napiętego kalendarza podczas rozgrywek, Francuz stanie na czele grupy zadaniowej ds. dobrostanu piłkarzy. Niedawno związek zawodowych piłkarzy złożył skargę przeciwko FIFA właśnie w tej sprawie.

Arsene Wenger będzie pomagał piłkarzom

Arsene Wenger bezapelacyjnie jest legendą Arsenalu. Z „Kanonierami” związany był od 1996 do 2018 roku. Wprowadził tam nowe metody pracy i zrewolucjonizował futbol na Wyspach. W tym czasie udało mu się zdobyć trzy tytuły mistrzowskie Premier League (jeden bez porażki) oraz siedem razy triumfował w Pucharze Anglii. Znany był między innymi z innowacyjnych metod treningowych, ale również bardzo mocno przykładał uwagę do diety, regeneracji oraz stylowi życia swoich zawodników. Był także dobrym psychologiem i uwielbiał patrzeć na rozwój młodych piłkarzy.

FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger will lead FIFA's newly created Task Force on Player Welfare, designed to promote global dialogue on welfare matters with key stakeholders across football: — FIFA (@FIFAcom) October 28, 2024

Po zakończeniu przygody z ławką trenerską w 2019 związał się z FIFA i od tego momentu pełni rolę dyrektora rozwoju sportowego organizacji. Teraz przyjdzie mu się wykazać w nowej roli. Stanie na czele grupy zadaniowej ds. dobrostanu piłkarzy w związku z przeładowanym kalendarzem podczas piłkarskich rozgrywek. O co chodzi?

Grupa robocza pod przewodnictwem Wengera składa się z przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich, konfederacji, FIFPRO, Europejskiego Stowarzyszenia Klubów i Światowego Stowarzyszenia Lig. Misją grupy jest eksploracja solidnych i praktycznych zabezpieczeń dla graczy, biorąc pod uwagę spostrzeżenia z medycznego, operacyjnego, regulacyjnego i prawnego punktu widzenia. Ich zalecenia będą oparte na najnowszych odkryciach naukowych dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego graczy. Ładnie to brzmi na papierze, ale zobaczymy jak to będzie działało w rzeczywistości.

Wszyscy krytykują kalendarz

Już od dłuższego czasu FIFA oraz UEFA mierzą się ze sporą falą krytyki. Obrywa im się od zawodowych piłkarzy, trenerów, czy ludzi związanych z klubami piłkarskimi. Organizacje w ostatnich latach stale dokładają zawodnikom do kalendarza kolejne spotkania do napiętego już harmonogramu.

Wprowadzono takie rozgrywki jak – Liga Narodów, zwiększono również liczbę spotkań w Lidze Mistrzów od bieżących rozgrywek (co najmniej o dwa, a niektórym o cztery), czy również zwiększono format Klubowych Mistrzostw Świata z siedmiu do aż 32 drużyn. Przez tak dużą liczbę spotkań piłkarze nie mają czasu na regenerację, co prowadzi do coraz poważniejszych kontuzji. Organizmy nie wytrzymują. Zawodnicy coraz częściej cierpią na poważne urazy, między innymi na ACL.

❗️ “It’s unacceptable to play today. I can’t understand how we survived”. “These players are legends”, says Pep Guardiola.pic.twitter.com/jfX0iIqC2V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2024

Swoje niezadowolenie głośno wyrażali Rodri, (który sam zerwał więzadło krzyżowe w kolanie), Manuel Akanji, Pep Guardiola oraz Jurgen Klopp. Chelsea ku przestrodze nie powołała swojego najlepszego zawodnika – Cole’a Palmera – do Ligi Konferencji w obawie przed zbędnym przeciążeniem. Niedawno związek piłkarzy zawodowych FIFPRO, europejskie ligi EPFL oraz hiszpańska La Liga złożyli skargę przeciwko FIFA. Zarzucając organizacji nadużycie przy ustalaniu terminarza meczów.

W wyniku skargi FIFA postanowiła utworzyć specjalną grupę zadaniową ds. dobrostanu piłkarzy, za której sterami stanie właśnie Arsene Wenger.

Celem grupy zadaniowej jest zbadanie, w jaki sposób można wdrożyć odpowiednie i skuteczne zabezpieczenia dla graczy, biorąc również pod uwagę praktyczne względy z perspektywy operacyjnej, medycznej, regulacyjnej i prawnej. Zadaniem zespołu jest opracowanie zaleceń opartych na najnowszych badaniach naukowych na temat dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego zawodników – czytamy w oświadczeniu FIFA.

