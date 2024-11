Ruben Amorim dość szybko stał się faworytem do objęcia posady trenera Manchesteru United po zwolnieniu Erika ten Haga. 39-latek zostanie najmłodszym trenerem w historii „Czerwonych Diabłów”. Portugalczyk rozpocznie swoje obowiązki w roli pierwszego trenera Manchesteru United w listopadzie, przy okazji przerwy międzynarodowej, podczas której rozegrane zostaną mecze Ligi Narodów UEFA. Możliwe, że w jego sztabie pozostanie Ruud van Nistelrooy.

Amorim w United poczeka na debiut

39-letni szkoleniowiec Sportingu CP ma pozostać w swoim (jeszcze) macierzystym klubie do przerwy na kadrę. Oznacza to, że w ramach umowy Amorim ma zostać w ojczyźnie na kolejne trzy mecze, przeciwko Estreli Amadora (1.11), Manchesterowi City (5.11) i Bradze (10.11). Zakończy on swoją kadencję rozpoczętą w marcu 2020 na 232 spotkaniach.

Pierwszy mecz Amorima jako trenera „Czerwonych Diabłów” ma więc przypadać na wyjazdowe spotkanie z Ipswich Town, 24 listopada. Sporting był zdeterminowany, aby zatrzymać Amorima na ten kluczowy okres, a United zaakceptowało te warunki w uznaniu jego chęci płynnego odejścia w połowie kampanii. Wynika tak z informacji Lauriego Whitwella z „The Athletic”.

🚨 Ruud van Nistelrooy: “I’m motivated to stay at Man United. I will go back to my assistant contract that I have here for this season and next”. “I came as an assistant to help the club forward and I'm still motivated to do so in any capacity”. pic.twitter.com/yj1mFAqoR8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024

Oznacza to, że w nadchodzących spotkaniach United poprowadzi Ruud van Nistelrooy. Chodzi tutaj o trzy starcia – ligowe spotkania z Chelsea (3.11) oraz Leicester (10.11), a także pucharowe z PAOK-iem Saloniki Tomasza Kędziory. Z „Lisami” Holender zadebiutował w United w roli „jedynki” i spisał się śpiewająco – pokonał on ligowego beniaminka 5:2 w starciu w Carabao Cup. Co ciekawe, w 128 spotkaniach na Old Trafford orkiestra Erika ten Haga nigdy nie zdobyła pięciu bramek, a stało się to już w debiucie legendarnego napastnika.

Amorim odmienił Sporting

Amorim ma w Lizbonie w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 10 milionów euro, ale obowiązuje go również 30-dniowy okres wypowiedzenia. United jest skłonne zapłacić dodatkowy milion euro, aby pozyskać Amorima wcześniej, tak aby mógł rozpocząć pracę w trakcie przerwy na mecze międzynarodowe. Według osób zaznajomionych z umową w Portugalii Sporting żądał dodatkowych 5 milionów euro za natychmiastowe zwolnienie. Łącznie więc „Czerwone Diabły” zapłacą za trenera 11 milionów europejskiej waluty.

Amorim to jeden z najbardziej utalentowanych menedżerów młodego pokolenia (nie ma jeszcze 40 lat). Wywalczył sześć trofeów, a jego wpływ na klub z Lizbony jest po prostu nie do opisania w kilku słowach. W 2021 roku zdobył długo wyczekiwany tytuł mistrza Portugalii, co zdołał powtórzyć w sezonie 2023/24. Rozwinął podczas swojej kadencji takich piłkarzy jak: Joao Palhinha, Viktor Gyokeres, Pedro Porro czy Manuel Ugarte. Z tym ostatnim ponownie będzie miał okazję współpracować w United.

É DIAAAA DE JOGOOOO 🎶 Míster 💚 pic.twitter.com/z9DRFYqBum — Sporting CP (@SportingCP) May 5, 2024

Van Nistelrooy zostaje!

Kto będzie pracował z Portugalczykiem? Wraz z przybyciem trenera z posadą ma pożegnać się Rene Hake. Były szkoleniowiec Go Ahead Eagles przybył latem wraz z van Nistelrooyem w roli asystentów Erika ten Haga. Nie wiadomo jaka jest jednak przyszłość mniej znanego z Holendrów. Co z legendarnym napastnikiem? Wypowiedział się on na konferencji pozytywnie o swoim pozostaniu:

– Postanowiłem wrócić tutaj z bardzo ważnego powodu – jestem tu jako asystent, aby pomóc klubowi zrobić krok do przodu. Wciąż jestem bardzo zmotywowany, aby to zrobić w jakiejkolwiek roli. Jako asystent, a teraz jako tymczasowy menedżer. Potem wrócę do mojego kontraktu asystenta, który mam tu na ten i przyszły sezon. Jestem bardzo zmotywowany, żeby tu zostać i pomóc klubowi iść naprzód. To mój absolutny cel.

Manchester United zajmuje aktualnie odległe 14. miejsce w tabeli Premier League. Erik ten Hag wygrał w 2024 roku tylko sześć domowych spotkań ligowych. Kibice przyjęli jego zwolnienie z ulgą, mimo dwóch trofeów, którymi zasilił klubową gablotę. Głównymi pretensjami do Holendra były: przepalanie pieniędzy na piłkarzy niepasujących boiskową klasą do klubu, brak wypracowanych schematów przez około 2,5 roku pracy, a także średnie dysponowanie siłami swojej drużyny na wielu frontach, no i mnóstwo kompromitacji na czele z 0:7 na Anfield.

Fot. screen YouTube