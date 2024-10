Ważny zawodnik Śląska Wrocław kontuzjowany. W tym sezonie już nie zagra

Kibice Śląska Wrocław nie mają w tym sezonie zbyt wielu powodów do radości. Ich zespół znajduje się w strefie spadkowej i zanotował bardzo słaby początek sezonu. A mówimy przecież o wicemistrzu Polski z sezonu 2023/2024. Teraz do grona negatywnych informacji dołącza kontuzja Marcina Cebuli. Były zawodnik Rakowa Częstochowa zerwał więzadło krzyżowe przednie, a co za tym idzie – w tym sezonie już nie zagra.

Pech Śląska, problem Jacka Magiery

Śląsk Wrocław kiepsko radzi sobie na starcie nowego sezonu. Odpadł z eliminacji do Ligi Konferencji, przegrywając ze szwajcarskim St. Gallen. Dwanaście spotkań w Ekstraklasie – jedno zwycięstwo (odniesione dopiero w 11. kolejce), sześć remisów i pięć porażek. Gorsza jest tylko Puszcza Niepołomice.

Na domiar złego w mediach społecznościowych Śląska Wrocław pojawiła się informacja o kontuzji nowego nabytku – Marcina Cebuli, który z miejsca stał się ważnym zawodnikiem zespołu Jacka Magiery. Dotychczas wychowanek Korony Kielce rozegrał we wrocławskim klubie 11 spotkań. Niestety, jego zdrowie jest… jakie jest. Ofensywny pomocnik problemy zdrowotne miał już w Rakowie Częstochowa, m.in. przez to po świetnym pierwszym sezonie w barwach „Medalików” szybko przestał być wiodąca postacią zespołu.

Już jako zawodnik Śląska Wrocław doznał urazu w meczu z Cracovią. Został zmieniony po 16. minutach i ominął kolejny mecz z GKS-em Katowice. Wrócił do gry w kolejnej kolejce – w meczu ze Stalą Mielec. Pojawił się na boisku po przerwie i jeszcze przed końcem spotkania doznał kontuzji. W czwartek jego drużyna poinformowała, że doszło do zerwania więzadła krzyżowego w kolanie.

Pomocnik Śląska Wrocław, Marcin Cebula, doznał kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych (ACL). Piłkarza czeka zabieg oraz kilkumiesięczny rozbrat z grą. Marcin, jesteśmy z Tobą! Wracaj do zdrowia i na boisko! Więcej: https://t.co/NDzHyYULXW pic.twitter.com/V0QPxb0asT — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) October 31, 2024

Jak informuje klub w oficjalnym komunikacie, 28-letni ofensywny pomocnik oczekuje na zabieg u doktora Jacka Jaroszewskiego, który jest również lekarzem reprezentacji Polski. Rozbrat z futbolem po tego typu urazie to zazwyczaj pomiędzy 6 a 12 miesięcy. Przy czym sześć miesięcy to ekspresowe tempo powrotu i jest to bardzo rzadkie.

Ostatni mecz sezonu 2023/2024 Śląsk Wrocław rozegra pod koniec maja z drużyną Puszczy Niepołomice. To niespełna siedem miesięcy od kontuzji, a piłkarz nie przeszedł jeszcze zabiegu. Śmiało można więc założyć, że w tym sezonie Marcina Cebuli na boiskach już nie zobaczymy. Najprawdopodobniej zawodnik Śląska do treningów wróci latem, podczas okresu przygotowawczego i będzie gotów do gry dopiero w sezonie 2025/2026.

fot. PressFocus