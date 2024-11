Aston Villa bliska przedłużenia umowy z objawieniem zespołu

”The Athletic” poinformował, że Aston Villa prowadzi rozmowy z Morganem Rogersem ws. przedłużenia kontraktu. Reprezentant Anglii do lat 21 do klubu z Birmingham dołączył dopiero zimą 2024 roku, a jego umowa obowiązuje do końca sezonu 2028/29. Mimo to klub chce przedłużyć z nim kontrakt i jest otwarty na zwiększenie jego zarobków. To skutek imponującej formy, jaką prezentuje po sensacyjnym wskoczeniu do pierwszego składu.

Aston Villa przedłuży umowę z Morganem Rogersem

Morgan Rogers to jeden z czterech piłkarzy, których Aston Villa sprowadziła zimą 2024 roku, ale jedyny, którego ”The Villans” nie oddali od razu na wypożyczenie. W drugiej części poprzedniego sezonu rozegrał dla klubu z Birmingham 16 meczów, a aż 12 w wyjściowym składzie. Strzelił trzy gole i dołożył jedną asystę, co było dość niezłym wynikiem, jak na zawodnika, który zadebiutował na poziomie Premier League.

Miejsce w pierwszym składzie utrzymał dzięki znakomitemu okresowi przygotowawczemu, w trakcie którego zdobył trzy bramki i dwie asysty. Żaden zawodnik Aston Villi w trakcie ”pre-seasonu” nie zanotował takich liczb. W tym sezonie rozegrał dla ”The Villans” 12 meczów i za każdym razem awizowany był do pierwszego składu. W sezonie 2024/25 ma na koncie 1012 minut i pod tym względem wyprzedzają go jedynie Youri Tielemans (1059 minut), Pau Torres i Emiliano Martinez (po 1080 rozegranych minut).

W tym czasie zdobył dwie bramki oraz zaliczył trzy asysty – dwie w meczu Premier League z Wolverhampton (3:1) i jedną w meczu Ligi Mistrzów z Bologną (2:0). Choć przechodząc do Aston Villi Rogers podpisał 5,5-letni kontrakt, więc obowiązuje on do końca sezonu 2028/29, już teraz klub pracuje nad przedłużeniem umowy z utalentowanym zawodnikiem. Jacob Tanswell z ”The Athletic” poinformował, że przedstawiciele Aston Villi uważają, iż zarobki Rogersa powinny być adekwatne w stosunku do roli, którą odgrywa.

Jacob Ramsey jest w zasadzie centralną i bardzo ważną postacią w ataku Aston Villi. W systemie 4-2-3-1 pełni rolę tego ofensywnego pomocnika. Za plecami ma zabezpieczenie w postaci Andre Onany oraz Youriego Tielemansa. Biorąc pod uwagę samą Premier League, to oddał tam 17 strzałów przy 21 próbach Olliego Watkinsa. To pokazuje, że jest w tym aspekcie niewiele gorszy. Gdyby nie „partaczone” sytuacje przez snajpera na początku sezonu, to zapewne Rogers miałby ogólnie pięć bądź sześć asyst, a nie tylko trzy. Watkins marnuje ich najwięcej w lidze – ma aż osiem „big chances missed”. Kilka z podań Rogersa.

Nie tylko Rogers

Rogers będzie kolejnym utalentowanym zawodnikiem, z którym Aston Villa wkrótce przedłuży kontrakt mimo długiego czasu jego obowiązywania. Na początku października klub przedłużył o dwa lata umowę z Jhonem Duranem, choć pierwotnie obowiązywała ona do czerwca 2028 roku. Kolumbijczyk jest prawdziwym jokerem w talii Unaia Emery’ego. Zdobył osiem bramek w 14 meczach i jest najlepszym strzelcem ”The Villans” w tym sezonie. Aż pięć bramek ma po wejściu z ławki rezerwowych – w tym oczywiście tę najważniejszą – w Champions League z Bayernem na 1:0.

Duran i Watkins mieli dużo niższe pensje od kolegów z zespołu. Kierownictwo więc uznało, że nie jest to adekwatne do wkładu, jaki mają w sportowe sukcesy Aston Villi, dlatego obaj mogą liczyć na sporą podwyżkę, by poczuli się w klubie docenieni.

