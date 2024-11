FC Barcelona – Espanyol 03.11 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.58 FC Barcelona - Espanyol Wygrana Barcelony i powyżej 3.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Barcelona – Espanyol. Sezon piłkarski 2024/2025 rozkręcony na dobre, w topowych ligach europejskich dużo niespodzianek i przetasowań w tabelach, ale w Hiszpanii niezmiennie dominują Barcelona oraz Real Madryt. Blaugrana pokonała Królewskich w El Clasico aż 4:0 i w następnej kolejce zmierzy się z Espanyolem, który, który jest dopiero na 17. miejscu w ligowej tabeli. Faworyt jest tylko jeden, lecz kto rzeczywiście będzie górą w „Derbi Barceloní”? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Barcelona – Espanyol.

Specjalna promocja – zgarnij 250 zł za wygraną Interu z Venzią

Barcelona – Espanyol – typy bukmacherskie

3 listopada 2024 r. na stadionie Estadio Olimpico odbędzie się kolejne El Derbi Barceloní, czyli mecz pomiędzy FC Barceloną a Espanyolem. Ten pojedynek, będący jednym z najważniejszych derbów w Hiszpanii, to nie tylko rywalizacja o punkty, ale również o prestiż i dominację w Katalonii.

FC Barcelona, aktualnie zajmująca czołową pozycję w La Liga, notuje imponującą serię meczów bez porażki, zaledwie raz przegrywając od początku sezonu. Ich sukcesy, takie jak przekonujące zwycięstwo 4:0 nad Realem Madryt, oraz ostatnie wygrane nad Sevillą i Bayernem Monachium (4:1), świadczą o stabilności i pewności siebie drużyny​. Obecna taktyka Barcelony opiera się na kontrolowaniu gry i solidnej obronie, co pozwalało im tracić średnio mniej niż 1 bramkę na mecz. W ataku wyróżnia się ich dynamiczna gra i zdolność do szybkiego przechodzenia z obrony do ataku, co szczególnie przydaje się w starciach z drużynami grającymi defensywnie​.

Espanyol, chociaż walczy o utrzymanie w lidze, zdobył ostatnio kilka cennych punktów, co zwiększa ich morale przed derbami. Jednak ich statystyki defensywne pokazują pewne luki – tracą średnio 1,8 bramki na mecz w wyjazdowych spotkaniach, co może być problemem w starciu z atakiem Barcelony. Wygrane nad drużynami jak Mallorca, Rayo Vallecano czy Alavés mogą być jednak znakiem, że Espanyol jest w stanie sprawić niespodziankę, chociaż w rzeczywistości będzie jednak o to bardzo, ale to bardzo trudno.

Derby Barcelony zapowiadają się emocjonująco, choć Barcelona jest wyraźnym faworytem. Kluczowe dla Espanyolu będzie utrzymanie koncentracji w defensywie i wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji, natomiast Barcelona będzie dążyć do kontrolowania tempa gry i szybkiego objęcia prowadzenia. Według analityków bukmacherskich Barcelona jest wyraźnym faworytem tego spotkania. Szacuje się, że ich szanse na zwycięstwo wynoszą około 80-90%, co odzwierciedlają niskie kursy na ich wygraną. Przewiduje się także, że mecz może zakończyć się z dużą liczbą bramek, biorąc pod uwagę ofensywny styl gry Barcelony i problemy Espanyolu z utrzymaniem stabilnej defensywy​. Stawiam na to, że w tym meczu zobaczymy jednak sporo goli, a Barcelona pewnie zainkasuje trzy punkty.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Barcelona – Espanyol

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek FC Barcelona – Espanyol! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika według analityków BETFAN ma oczywiście Robert Lewnadowski po kursie @1.42, a drugi w kolejności jest Raphinha z przelicznikiem @1.89.

Spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach Eleven Sports 1. Na ten mecz będą spoglądali z pewnością wszyscy fanatycy ligi hiszpańskiej. Czy Barcelona odniesie kolejne pewne zwycięstwo i zainkasuje trzy punkty. Należy pamiętać, że są to jednak derby, dlatego należy spodziewać się ostrej walki o każdy centymetr boiska. Dlatego też wielu graczy bukmacherskich mogą mocno zainteresować linie kartek lub też typ na to, że w meczu zobaczymy czerwoną kartkę.

Statystyki na typy bukmacherskie Barcelona – Espanyol

Barcelona wygrała 5 ostatnich meczów z rzędu.

ostatnich meczów z rzędu. Średnia goli w ostatnich 5 meczach Barcelony wynosi aż 4.6 gola na mecz.

Espanyol wygrał zaledwie 1 z 5 ostatnich meczów w La Liga

Przewidywane składy Barcelona – Espanyol

FC Barcelona : Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, E Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

: Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, E Garcia, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha Espanyol: Garcia, Olivan, Cabrera, Kumbulla, El Hilali – Jofre, Lozano, Kral, Tejero – Puado, Cheddira

Fot. PressFocus