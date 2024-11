Jagiellonia przedłużyła umowę z kolejną gwiazdą drużyny

Jagiellonia w ostatnich miesiącach przeżywa najlepsze miesiące w historii klubu. W maju udało się wywalczyć „Dumie Podlasia” sensacyjny tytuł mistrzów Polski dzięki pięknemu futbolowi przyjemnemu dla oka. Po paru miesiącach, Jagiellonia jest w czołówce tabeli Ligi Konferencji, gdzie po dwóch meczach ma komplet punktów. Niedawno „Jaga” przedłużyła z Jesusem Imazem, a teraz przyszedł czas na Afimico Pululu. Strzelec trzech goli w Europie zostaje na dłużej.

Jagiellonia przedłużyła umowę z kolejną gwiazdą

Afimico Pululu trafił do Białegostoku latem 2023 roku. Przybył on za kwotę 150 tysięcy euro z niemieckiego Greuther Fuerth. Angolczyk podpisał wtedy dwuletnią umowę, a teraz została ona przedłużona o kolejny rok. Wszystko to jest pokłosiem doskonałej dyspozycji napastnika, który jest od początku swojego pobytu na Podlasiu niezawodny.

W koszulce drużyny z Białegostoku rozegrał on do tej pory 54 spotkania i zanotował 22 trafienia. Ten sezon to z kolei osiem trafień i dwie asysty w 20 spotkaniach. Wychowanek FC Basel znalazł swoje miejsce na Ziemi, bowiem do tej pory ani tam, ani w Neuchatel Xamax czy w Niemczech nie pokazał pełni swoich możliwości.

Od rundy jesiennej tego sezonu, z Pululu w jednym klubie występuje jego brak, Presley. 22-letni pomocnik (trzy lata młodszy od brata) wystąpił już siedmiokrotnie w drugiej drużynie białostoczan, która gra na poziomie III ligi – zanotował jedno trafienie, z rzutu karnego. Kto wie, może niedługo do „jedynki” przebije się także młodszy Pululu.

Jagiellonia Białystok jest aktualnie drugą drużyną PKO BP Ekstraklasy, a także szóstą w Lidze Konferencji. Białostoczanie pokonali w niej Kopenhagę na wyjeździe 2:1, a także u siebie mołdawski Petrocub 2:0.

Banda Adriana Siemieńca jak na polskie warunki świetnie łączy grę na dwóch frontach – „Duma Podlasia” bowiem nie przegrała we wszystkich rozgrywkach od 14 września i meczu z Lechem Poznań (0:5). Od tej pory, „Jaga” zanotowała dziewięć wygranych i jeden remis. Jej najlepszy strzelec w lidze, Jesus Imaz w tym sezonie ma na koncie sześć ligowych trafień i od niego lepszych jest tylko pięciu zawodników: Rocha, Ishak, Kallman, Rondic oraz Koulouris.

Fot. PressFocus