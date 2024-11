Legia Warszawa to jeden z najlepszych klubów Europy Środkowo-Wschodniej jednak przewinęło się tu mnóstwo piłkarzy, o których kibice nie mogą powiedzieć zbyt dużo dobrych rzeczy. Jedni okazali się dużymi niewypałami (Chima Chukwu), drudzi zawodzili poza boiskiem (Emreli), a byli też piłkarze zupełnie za słabi na jej poziom (Iloski). Był też niejaki Vamara Sanogo, którego karierę przetrzebiły urazy. Dziś ma 29 lat i nie ma klubu po raz kolejny w ostatnim roku.

Legia miała go u siebie, dziś ma 29 lat i nie ma klubu

Vamara Sanogo trafił do Legii w styczniu 2017 roku. Podpisał on z klubem z Łazienkowskiej umowę na kolejne 4,5 roku. Osadźmy jednak kontekst: „Wojskowi” jeszcze miesiąc wcześniej grali ostatnie spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. We Francuzie dostrzeżono spore umiejętności i rynkową okazję. Grał on bowiem na niskim poziomie w Anglii, konkretnie w Nuneaton Town, po czym pokazał próbkę swoich umiejętności w ekipie Zagłębia Sosnowiec. Piłkarz z iworyjskim paszportem kosztował wówczas 250 tysięcy euro.

Oficjalnie: Vamara Sanogo na cztery i pół roku w Legii! 👊 Bienvenue Vamara! #StoLicaWita https://t.co/W3FRSYumri pic.twitter.com/uxvDCIIQ2n — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 21, 2017

W Legii Warszawa, Sanogo zagrał jednak jedynie czterokrotnie i raz trafił do siatki. Piłkarz po czterech latach miał na koncie… dwuletnie wypożyczenie do Sosnowca, który już dobrze znał. W lipcu 2019 zerwał więzadło krzyżowe, a wkrótce później – wypadł na pół roku z powodu urazu ścięgna Achillesa. Legia prawdopodobnie już wtedy zdała sobie sprawę, że z tego nic nie będzie.

Od tamtego momentu w karierze Sanogo zaczęła się równia pochyła. Styczeń 2021 to podpisanie umowy z gruzińskim Dinamem Batumi, które parę miesięcy po pozbyciu się Francuza, sprowadziło.. Chwiczę Kwaracchelię. W Gruzji Sanogo przebywał do sierpnia tego samego roku i przywędrował z powrotem do Polski, tym razem do innego z klubów z południa – Górnika Zabrze.

🆕 Vamara Sanogo piłkarzem Górnika❗️

🤍💙❤️ 26-letni napastnik związał się z naszym Klubem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia ✍️ Szczegóły 👉 https://t.co/WuFhvhXqBX pic.twitter.com/mXt9xgWEDo — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 12, 2021

Zakończyło się odpowiednio na dziewięciu oraz ośmiu ligowych meczach bez gola. Kolejna szansa w Sosnowcu także nie była udana, bowiem co prawda wpisał się na listę strzelców, ale zagrał 10 meczów. W lipcu 2022 roku, wybrał się do Izraela, do drugoligowego Kfar Qasem. Kolejne pół roku to już wyjazd na Maltę do Marsaxlokk i sześć spotkań. Licząc na to, że w końcu znajdzie swoje miejsce na Ziemi… czekał na klub kolejne sześć miesięcy na bezrobociu.

Podpisała go ekipa z Serie D – Caronnese. Od lipca znów jednak jest bezrobotnym. Nie wiadomo co czeka na Sanogo w najbliższej przyszłości, ale zapowiadał w styczniu, że chciałby wrócić do swojej wysokiej dyspozycji, gdy ogłaszano go w klubie z Caronno Pertuselli, około 18-tysięcznego miasta w Lombardii. Jak widać, prawdopodobnie nie udało mu się na tyle przekonać czwartoligowca, aby pozostać na dłużej. Legia dokonała w swoim czasie naprawdę fajnego zakupu – nikt jednak nie myślał, że ze zdrowiem Francuza będzie tyle problemów.

