Real Madryt – AC Milan 05.11 – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – AC Milan. We wtorek o godzinie 21:00 będziemy świadkami hitowego starcia w ramach fazy ligowej Champions League. Zarówno Real Madryt, jak i AC Milan będą bardzo zdeterminowani, żeby walczyć o 3 punkty, które mogą wspomóc drużyny w awansie do fazy pucharowej. Naturalnie, faworytem tego spotkania są Królewscy, jednak goście na pewno postawią twarde warunki na boisku. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie na spotkanie Ligi Mistrzów Real Madryt – AC Milan.

W środę w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA kibiców piłki nożnej czeka prawdziwe widowisko – spotkanie Realu Madryt z AC Milanem. To wyjątkowa rywalizacja, która już teraz przyciąga uwagę fanów z całego świata, a jej rezultat może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów obu drużyn w rozgrywkach. Mecz na Santiago Bernabéu zapowiada się emocjonująco, bo zarówno Real, jak i Milan walczą o awans do fazy pucharowej, a ich sytuacja w grupie jest daleka od komfortowej.

Real Madryt – AC Milan – typy bukmacherskie

Chociaż bukmacherzy typują Real Madryt jako faworyta tego spotkania, jego dyspozycja w tegorocznej Lidze Mistrzów nie jest idealna. Mimo sukcesów w La Lidze, „Królewscy” zanotowali kilka wpadek w europejskich rozgrywkach. Szczególnie dotkliwa była przegrana z Lille, która odbiła się szerokim echem, bo pokazała, że Real nie jest w tym sezonie niepokonany. Nie jest to drużyna bez słabości, a przeciwnicy coraz częściej potrafią znaleźć na nią sposób.

Obecnie Real ma na koncie punkty, ale jego sytuacja w grupie pozostaje niepewna, dlatego mecz z Milanem nabiera dla nich ogromnego znaczenia. Zdobycie trzech punktów w tym meczu to absolutny priorytet, bo każde kolejne potknięcie może skomplikować walkę o wyjście z grupy i miejsce w TOP 8. Pomimo znakomitej gry takich zawodników jak Vinícius Júnior, Jude Bellingham czy Kylian Mbappe, Real Madryt nie jest w optymalnej formie. Choć grają na swoim stadionie, co daje im pewną przewagę, ich obrona bywa niestabilna, co Milan może spróbować wykorzystać.

AC Milan również nie imponuje w tej edycji Ligi Mistrzów, a sytuacja w lidze jest dla Włochów jeszcze trudniejsza niż dla Realu. Chociaż „Rossoneri” prezentują się dobrze w Serie A, ich europejska forma odbiega od oczekiwań. Milan zebrał mniej punktów niż zakładano, co stawia ich w niełatwej pozycji przed środowym starciem. Punkty są dla nich teraz na wagę złota, bo ich brak w spotkaniu z Realem może ich definitywnie wyeliminować z rozgrywek, pozostawiając ich jedynie w walce o Ligę Europy.

Mimo to, Milan na pewno nie odda meczu bez walki. Drużyna Paulo Fonseci ma w swoich szeregach takich zawodników jak Rafael Leão, Theo Hernandez, którzy są w stanie sprawić problemy nawet najlepszym obronom. Oczekuje się, że Milan wyjdzie na murawę z pełnym zaangażowaniem, próbując nie tylko zdobyć punkty, ale również zrehabilitować się za dotychczasowe, niezbyt udane występy w Lidze Mistrzów. Santiago Bernabéu jest jednak jednym z najtrudniejszych stadionów do zdobycia, a Real na pewno zrobi wszystko, by wygrać ten mecz przed własną publicznością.

Mecz Real Madryt – AC Milan zapowiada się na starcie dwóch wielkich drużyn, które mają różne problemy, ale łączy je jedno: ogromna potrzeba punktów. Bukmacherzy dają większe szanse Realowi, ale to może być spotkanie pełne zwrotów akcji i niespodzianek. Zarówno Real, jak i Milan będą szukać gola od samego początku, bo remis może nie zadowolić żadnej z drużyn. Biorąc pod uwagę ofensywne możliwości obu zespołów, warto rozważyć zakład na BTTS (Both Teams to Score) – obie drużyny mogą strzelić bramki. Real, grający przed własną publicznością, będzie chciał zdominować mecz i udowodnić, że wciąż jest jednym z faworytów do tytułu. Z kolei Milan, mimo trudnej sytuacji, ma w składzie zawodników zdolnych do przeprowadzenia skutecznych kontrataków, co może zaskoczyć obronę Królewskich. Stawiam na to, że Real jednak wygra to spotkania, a w kombinacji z BTTS daje nam to bardzo przyzwoity kurs.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – AC Milan

STS – jeden z najlepszych bukmacherów – standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Real Madryt! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków STS najbardziej prawdopodobne w przypadku wygranej Realu Madryt są wyniki: 2-1 (kurs 8.00) oraz 2-0 (kurs 8.40).

Środowy mecz Real Madryt – AC Milan w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, odbędzie się 6. listopada o 21:00 na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo na kanałach telewizyjnych. Transmisję z meczu Real Madryt – AC Milan przeprowadzi aplikacja telewizja Canal+ Extra 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – AC Milan

Real Madryt wygrał 3 z 5 ostatnich meczów

ostatnich meczów AC Milan strzelał przynajmniej jedną bramkę w 4 z 5 ostatnich spotkań

strzelał przynajmniej jedną bramkę w 4 z 5 ostatnich spotkań Real Madryt przegrał zaledwie jedno spotkanie na własnym stadionie w tym sezonie – z Barceloną

Przewidywane składy Real Madryt – AC Milan

Real Madryt: Łunin – Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouameni, Modrić, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Łunin – Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouameni, Modrić, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe AC Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata

