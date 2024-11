Lille – Juventus 05.11 – typy bukmacherskie

STS kurs 2.55 Lille - Juventus Wygrana Juventusu TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Lille – Juventus. We wtorek o godzinie 21:00 będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia w fazie ligowej Champions League. Mecz Lille – Juventus 5 listopada 2024 roku zapowiada się jako zacięta walka o ważne trzy punkty w ligowej tabeli. Zarówno Lille, jak i Juventus to zespoły z ambicjami awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Pierwszy gwizdek na Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d’Ascq) już o godzinie 21:00 5 listopada. Obie ekipy są po trzech kolejkach Champions League sąsiadami w tabeli. Obie zajmują miejsca w jej środkowej części, dlatego też bezpośredni pojedynek zapowiada się naprawdę ekscytująco. Lille, mając przewagę własnego boiska, jest w stanie sprawiać niespodzianki na europejskiej scenie, co chociażby pokazał mecz z Realem Madryt, który Francuzi wygrali 1:0. Juve z kolei jest zespołem mierzącym bardzo wysoko i będzie chciało wywieźć z delegacji trzy oczka. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie na spotkanie Lille – Juventus w Lidze Mistrzów.

Lille – Juventus – typy bukmacherskie

5 listopada 2024 na Stade Pierre Mauroy Lille OSC zmierzy się z Juventusem w czwartym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny walczą o awans do fazy pucharowej, a ich dotychczasowe wyniki w Champions League sugerują, że spotkanie może być pełne emocji i napięcia.

Lille w ostatnich tygodniach prezentuje zróżnicowaną formę, choć z sukcesami w Lidze Mistrzów. W poprzednich meczach europejskich zaskoczyli wygraną nad Atlético Madryt 3:1, co świadczy o rosnącej formie zespołu pod wodzą trenera Bruno Genesio. W lidze jednak ich wyniki były bardziej zróżnicowane — ostatnie remisy z Lyonem (1:1) oraz wygrana nad Lens (2:0) pokazują, że drużyna wciąż szuka stabilności. Kluczową postacią Lille jest Jonathan David, który z trzema golami w Champions League przyciąga uwagę rywali i stanowi realne zagrożenie​.

Juventus, z kolei, przystępuje do tego meczu po intensywnych starciach w Serie A, które przyniosły im kilka niespodziewanych wyników, w tym remis 4:4 z Interem i zwycięstwo 2:0 nad Udinese. Choć zespół Thiago Motty jest uznawany za faworyta w Serie A, ich występy w Lidze Mistrzów nie zawsze były spójne. Największą gwiazdą „Starej Damy” jest Dusan Vlahović, który w tej edycji europejskich rozgrywek strzelił już dwa gole i dorzucił asystę. Juventus liczy na jego skuteczność, aby przełamać defensywę gospodarzy.

Analitycy bukmacherscy oceniają to starcie jako wyjątkowo wyrównane. Lille ma około 40% szans na zwycięstwo, podczas gdy Juventus – 33%, a na remis wskazuje około 26% bukmacherów​Przewidywania wynikają z kilku czynników: Lille gra u siebie, co może dodać im pewności, ale Juventus ma bardziej doświadczony skład w starciach europejskich. Dla Lille kluczowe będzie wykorzystanie atutu własnego boiska oraz wsparcia kibiców, które mogą dodać drużynie odwagi i siły w kluczowych momentach spotkania. Trener Fonseca podkreśla, że defensywa musi być mocno skoncentrowana, gdyż Juventus często zdobywa punkty dzięki szybkim kontratakom. Juventus natomiast przyjeżdża z założeniem zdobycia trzech punktów, a ich pragmatyczna gra sugeruje, że mogą bronić się głębiej, czekając na okazje do kontrataku. Choć na papierze spotkanie jest wyrównane, można spodziewać się, że o wyniku zadecydują indywidualne błędy oraz skuteczność w ataku. Stawiam w tym spotkaniu na wygraną Juventusu ze względu na większe doświadczenie w rozgrywkach oraz teoretycznie lepszą jakość czysto piłkarską.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Lille – Juventus

STS – jeden z najlepszych bukmacherów – standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Lille – Juventus! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków STS najbardziej prawdopodobne w przypadku wygranej Juventusu są wyniki: 0-1 (kurs 7.25) oraz 1:2 (kurs 9.75).

Mecz Lille z Juventusem to starcie dwóch drużyn, które aspirują o awans do fazy pucharowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na pewno w tym spotkaniu zobaczymy sporo walki z obu stron. Być może warto skierować się również w stronę liczby fauli lub też kartek obu zespołów. Alternatywą w przypadku tak pragmatycznej gry obu drużyn może być również niska liczba goli.

Statystyki na typy bukmacherskie Lille – Juventus

Lille nie przegrało żadnego z ostatnich 8 meczów

żadnego z ostatnich 8 meczów Oba zespoły mają po 6 punktów po trzech kolejkach Ligi Mistrzów

po trzech kolejkach Ligi Mistrzów Juventus w tym sezonie nie przegrał żadnego meczu na wyjeździe

Przewidywane składy Lille – Juventus

Lille: Chevalier – Gudmundson, Alexsandro, Diakite, Meunier – Andre, Andre Gomes – Sahraoui, Gomes, Zeghrova – David

Chevalier – Gudmundson, Alexsandro, Diakite, Meunier – Andre, Andre Gomes – Sahraoui, Gomes, Zeghrova – David Juventus:Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic

