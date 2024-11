Legia Warszawa – Dynamo Mińsk 07.11 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.60 Legia Warszawa - Dynamo Mińsk Legia powyżej 1.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Legia Warszawa – Dynamo Mińsk. Po emocjonującym weekendzie w świecie futbolu, który przyniósł kilka niespodziewanych wyników, nadchodzi nowy tydzień, a z nim powrót europejskich pucharów. W Lidze Konferencji Europy czekają nas kolejne mecze, w tym ważne starcie Legii Warszawa, która na swoim stadionie przy Łazienkowskiej zmierzy się z Dynamem Mińsk. Czy stołeczny klub podtrzyma zwycięską serię w tych rozgrywkach? Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie już w czwartek 7 listopada o godzinie 18;45. Legia przystępuje do tego starcia jako faworyt, posiadając zdecydowanie większą jakość piłkarską od zespołu z Białorusi.

Legia Warszawa – Dynamo Mińsk – typy bukmacherskie

Legia Warszawa ponownie zakwalifikowała się do Ligi Konferencji, umacniając swoją pozycję w europejskich rozgrywkach. Chociaż w rodzimej Ekstraklasie ich forma bywa niestabilna i często zawodzą na starcie sezonu, to w europejskich meczach prezentują widowiskowy styl gry, często zaskakując rywali. W zeszłorocznej edycji rozgrywek radzili sobie bardzo dobrze, kończąc fazę grupową na drugim miejscu po wygranych m.in. z silnymi AZ Alkmaar oraz Aston Villą. Po serii udanych spotkań przed własną publicznością ulegli jednak w dwumeczu norweskiemu Molde, przegrywając 2:3 i 0:3, co zakończyło ich udział w turnieju.

W bieżącej kampanii europejskiej Legia prezentuje się bardzo dobrze – eliminacje przeszli bez większych trudności, pokonując Caernarfon, Brøndby i Dritę. W fazie grupowej zaczęli od zwycięstwa nad Betisem (1:0), a następnie pokonali TSC 3:0 na wyjeździe, zachowując czyste konto w obu meczach. W krajowej lidze sytuacja wygląda mniej optymistycznie – obecnie zajmują piąte miejsce i mają już kilka meczów, w których stracili punkty, co zmniejsza ich szanse na walkę o mistrzostwo. Warto zwrócić uwagę na Bartosza Kapustkę, który wyróżnia się formą zarówno w Ekstraklasie, jak i w Lidze Konferencji, gdzie zdobył już dwie bramki oraz asystę.

Dynamo Mińsk po udanym sezonie w białoruskiej lidze awansowało do Ligi Konferencji. Chociaż odzyskali tytuł w swojej lidze, poziom piłkarski w Białorusi jest znacznie niższy niż w innych ligach europejskich. W eliminacjach do Ligi Mistrzów najpierw pokonali Pjunika, ale w kolejnej rundzie odpadli z Ludogorcem. Następnie walczyli w Lidze Europy, gdzie po trudnym dwumeczu wyeliminowali Lincoln Red Imps, lecz ostatecznie ulegli Anderlechtowi, przegrywając dwukrotnie po 0:1. Po tej serii zakwalifikowali się do Ligi Konferencji, ale ich start w grupie nie był udany – porażki ze szkockim Hearts i fińskim HJK pokazują, że Dynamo ma trudności z rywalami europejskimi. W białoruskiej lidze prowadzą w tabeli, lecz są naciskani przez Neman, a ich forma pozostaje niestabilna.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na ten mecz, to na pewno Legia jest zdecydowanym faworytem, patrząc na ostatnią formę stołecznej drużyny. Dynamo Mińsk powinno być tłem dla Legionistów, dlatego też stawiam, że Legia Warszawa zdobędzie przynajmniej dwa gole w meczu przeciwko dużo słabszemu rywalowi.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Dynamo Mińsk

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Legia Warszawa – Dynamo Mińsk! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie dokładnego wyniku. Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić taki wynik, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Według analityków BETFAN najbardziej prawdopodobne są wyniki: 1:0 (kurs 5.60) oraz 2:0 (również kurs 5.60). Warto również zastanowić się nad wynikami z większą liczbą goli jak chociażby 3:1 (kurs 12.00)!

Mecz Legii Warszawa z Dynamem Mińsk odbędzie się 7 listopada o godzinie 18:45 na stadionie w Warszawie. Spotkanie będzie transmitowane na Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1 i na pewno przyciągnie przed ekrany telewizorów wielu polskich kibiców śledzących zmagania polskich drużyn w europejskich pucharach.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Dynamo Mińsk

Legia Warszawa wygrała 5 ostatnich meczów z rzędu

Dynamo Mińsk jak dotąd zaliczyło 2 porażki w Lidze Konferencji

jak dotąd zaliczyło 2 porażki w Lidze Konferencji Legioniści od 5 spotkań z rzędu strzelali przynajmniej 2 bramki

Przewidywane składy Legia Warszawa – Dynamo Mińsk

Legia Warszawa : Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Oyedele, Morishita – Chodyna, Pekhart, Luquinhas

: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Oyedele, Morishita – Chodyna, Pekhart, Luquinhas Dynamo Mińsk: Lapoukhov – Lopes, Gavrilovich, Polyakov, Pigas – Kulikov, Selyava, Demchenko – Bakhar, Alfred, Sedko

Fot. PressFocus