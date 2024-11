Mecz Besiktas – Maccabi Tel Awiw na neutralnym gruncie

28 listopada odbędzie się mecz Besiktas – Maccabi Tel Aviv w ramach rozgrywek Ligi Europy. Z uwagi na napięte stosunki między Turcja i Izraelem UEFA uznała, że rozegranie meczu na terenie Turcji może być zbyt niebezpieczne i zdecydowała, że spotkanie musi odbyć się na neutralnym gruncie. Besiktas wydał specjalne oświadczenie, w którym poinformował o decyzji federacji. Trwają poszukiwania kraju, w którym będzie można rozegrać spotkanie.

Maccabi Tel Aviv w obecnym sezonie ma spore problemy z rozgrywaniem meczów w Lidze Europy. Z uwagi na konflikt zbrojny panujący między Izrealem a Palestyną UEFA zakazała rozgrywania meczów w Tel Awiwie. W eliminacjach do europejskich pucharów Maccabi spotkania domowe rozgrywał na terenie Węgier. Wcześniej było blisko, by te mecze rozgrywali na terenie naszego kraju – w Łodzi. Klub wydał nawet komunikat, w którym poinformował, że przyjdzie im rywalizować na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla, na którym na co dzień swoje mecze gra ŁKS Łódź.

Spotkało się to z olbrzymim niezadowoleniem ze strony polskich kibiców. Władze łódzkiego klubu szybko odcięły się od spekulacji i oznajmiły, że decyzja nie należy do nich. Stadiony Widzewa oraz ŁKS-u należą bowiem do miasta. Po kolejnych protestach miasto wycofało się z udostępnienia obiektów izraelskiemu klubowi. Ostatecznie Maccabi dogadało się z Partizanem Belgrad i rozgrywa mecze fazy ligowej Ligi Europy w stolicy Serbii.

Today it was announced that #Lodz banned Israeli Football teams from the city, after extreme-right activists had threatened the organizers. I told Lodz municipality @Miasto_Lodz that one should not give in to such threats. Lodz needs to remain a place of tolerance, not fear. pic.twitter.com/xWvOw0hZjv

