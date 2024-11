Galatasaray – Tottenham 07.11 – typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.55 Galatasaray - Tottenham Wygrana Tottenhamu TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Galatasaray – Tottenham. W ramach 4. kolejki Ligi Europy Galatasaray zmierzy się z Tottenhamem! Obie drużyny w tym sezonie radzą sobie świetnie w europejskich rozgrywkach i nie zaznały jeszcze porażki. Obie również są typowane do awansu do fazy pucharowej Ligi Europy z pierwszych ośmiu miejsc bezpośrednio do 1/8 finału! Zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

Pierwszy gwizdek na stadionie Rams Park w Stambule już w najbliższy czwartek, 7 listopada o godzinie 18:45. Kto będzie górą w tym meczu? Czy Galatasaray niesione dopingiem swoich kibiców zgarnie 3 punkty? A może to Tottenham zaliczy udany wyjazd i mocna ekipa z Anglii odniesie sukces? Przekonamy się o tym już w najbliższy czwartkowy wieczór, ale przed tym spotkaniem mamy swojego faworyta!

Galatasaray – Tottenham – typy bukmacherskie

Galatasaray podejmie Tottenham Hotspur w kluczowym meczu fazy ligowej Ligi Europy 7 listopada 2024 roku na stadionie Rams Park w Stambule. To spotkanie w grupie A ma szczególne znaczenie dla obu drużyn, ponieważ każde z nich walczy o zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej. Tottenham plasuje się obecnie na drugim miejscu w tabeli, podczas gdy Galatasaray zajmuje nieco niższą pozycję, co stawia ich w sytuacji wymagającej zwycięstwa, by nie tracić szans na dalszą rywalizację.

Tottenham, prowadzony przez Ange Postecoglou, prezentuje się solidnie zarówno w rozgrywkach Ligi Europy, jak i w Premier League. Zespół znany jest z ofensywnego stylu gry opartego na wysokim pressingu i dominacji w posiadaniu piłki. Taktyka ta przynosi im rezultaty, co udowodnili w poprzednich meczach grupowych, notując dwie wygrane z rzędu. Choć „Koguty” zyskują pewność siebie z każdym kolejnym spotkaniem, ich defensywa może być wystawiona na próbę przez ofensywną grę Galatasaray, który szczególnie na własnym boisku korzysta z wsparcia żywiołowych kibiców.

Galatasaray, mimo zmiennych wyników w europejskich pucharach, jest w świetnej formie w krajowych rozgrywkach Super Lig. Trener Okan Buruk dysponuje talentami takimi jak Victor Osimhen oraz Mauro Icardi, którzy potrafią wykorzystać każdą okazję strzelecką. Przed własną publicznością Galatasaray liczy na przewagę psychologiczną oraz wsparcie ze strony kibiców, aby przełamać impas i odebrać punkty Tottenhamowi. Atutem gospodarzy może być zatem skuteczność w ataku, szczególnie na własnym terenie, gdzie ofensywa jest jednym z ich najsilniejszych aspektów.

Zwycięstwo Tottenhamu pozwoliłoby im umocnić pozycję w tabeli ligowej, praktycznie już zapewniając sobie awans do dalszej rundy. Wygrana gospodarzy z kolei może wywindować ich w tejże tabeli przed zespół Spurs.. Ten mecz będzie również testem wytrzymałości dla obu zespołów, z uwagi na intensywny kalendarz meczowy i trudy związane z podróżą oraz presją punktową. Zarówno Galatasaray, jak i Tottenham, są gotowi na zaciętą walkę o punkty, a atmosfera na stadionie w Stambule zapowiada się niezwykle gorąco, co dodatkowo dodaje temu spotkaniu pikanterii. Przygotowując typ bukmacherski na ten mecz, przede wszystkim kierowałem się świetną formą Spurs w tym sezonie oraz faktem, że goście posiadają zdecydowanie większą jakość piłkarską niż drużyna gospodarzy. Stawiam, że Tottenham wygra ten mecz, a kurs bukmacherski jest do tego bardzo zachęcający.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Galatasaray – Tottenham

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Galatasaray – Tottenham! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca gola w tym spotkaniu. Według analityków bukmachera Betclic, największe szanse na strzelenie gola w drużynie Galatasaray ma Mauro Icardi (kurs 2.60) oraz Victor Osimhen (kurs 2.65). W zespole Spurs mają szanse strzelić: Dominic Solanke (kurs 2.65) oraz Richarlison (kurs 2.65).

Spotkanie Galatasaray – Tottenham będzie transmitowane na Polsacie Sport Premium 4 i z pewnością przyciągnie wielu kibiców przed ekrany telewizorów. Jest to jeden z ciekawszych meczów tej kolejki Ligi Europy.

Statystyki na typy bukmacherskie Galatasaray – Tottenham

Tottenham wygrał 4 z 5 ostatnich meczów

Galatasaray nie poniosła porażki od sierpnia tego roku

od sierpnia tego roku Obie drużyny strzelały przynajmniej po jednej bramce w większości swoich ostatnich gier.

Przewidywane składy Galatasaray – Tottenham

Galatasaray : Guvenc; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Mertens, Osimhen; Icardi​

: Guvenc; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Mertens, Osimhen; Icardi​ Tottenham: Viacrio – Porro, Romero, Dragusin, Udogie – Sarr, Bissouma – Kulusevski, Maddison, Richarlison – Solanke

