Zwycięzca ubiegłorocznej edycji Pucharu Bułgarii – Botew Płowdiw 11 ostatnich meczów kończył z takim samym rezultatem. Od dwóch i pół miesięcy w meczach tego najstarszego bułgarskiego klubu pada tylko wynik… 1:0. W tym czasie osiem razy takim rezultatem wygrywał Botew, którego rezerwowym bramkarzem jest Polak Daniel Kajzer.

Botew Płowdiw to najstarszy bułgarski klub piłkarski, który w marcu 2024 roku obchodził 112. rocznicę powstania. W poprzednim sezonie ”Kanarki” sięgnęły po pierwsze od siedmiu lat trofeum, bowiem wygrały rozgrywki o Puchar Bułgarii. Także w sezonie 2023/24 do tego klubu po czterech latach wrócił polski bramkarz Daniel Kajzer, który wcześniej występował w Botewie w latach 2017-19. Wówczas rozegrał 55 meczów dla Botewu, z czego aż 41 w sezonie 2018/19. W sezonie 2023/24 tylko osiem razy stanął w bramce ”Kanarków”.

W tym sezonie tylko siedem razy na 20 możliwych znalazł się w kadrze meczowej, ale w pierwszym zespole nie zaliczył ani minuty. Jedynie występuje w drugoligowych rezerwach, gdzie Botew z dorobkiem ośmiu punktów zajmuje ostatnie, 20. miejsce. Polak wystąpił w 12 z 14 meczów, w których puścił aż 27 bramek. Z 30 straconymi bramkami rezerwy Botewu są najgorszą defensywą Vtorej Ligi, a zaledwie dziewięć strzelonych goli stawia ich jako drugą najgorszą ofensywę ligi. W międzyczasie pierwszy zespół zanotował dość niecodzienną serię.

Botev Plovdiv results are the funniest shit I've seen all year pic.twitter.com/57yv0S6jya

