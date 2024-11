Znamy powołania Michała Probierza! Są sensacje

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania dla 29 zawodników, którzy podczas listopadowego zgrupowania będą przygotowywać się do dwóch ostatnich spotkań tej edycji Ligi Narodów. Reprezentacja Polski 15 listopada zmierzy się na Estádio do Dragão z Portugalią, natomiast 18 listopada na Stadionie Narodowym podejmie Szkocję.

Reprezentacja Polski walczy o byt w Lidze Narodów

Podopieczni Michała Probierza z czterema punktami po czterech kolejkach zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy pierwszej dywizji A Ligi Narodów. Po wywalczonym w ostatnich sekundach spotkania inaugurującego rozgrywki ze Szkocją zwycięstwie 3:2 reprezentacja Polski na Opus Arena w Osijeku przegrała z Chorwacją 0:1.

W październiku sytuacja wyglądała jeszcze gorzej – Polacy najpierw przegrali z Portugalią 1:3, by później zremisować z Chorwatami 3:3 – mimo, że Ci grali przez prawie 20 minut w dziesiątkę. Najlepszym zawodnikiem wrześniowego zgrupowania jednogłośnie wybraliśmy Nicolę Zalewskiego, którego bramka dała nam cenne trzy punkty ze Szkocją.

𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 🔥 Niekwestionowany bohater meczu ze Szkocją 😍 pic.twitter.com/pDegxID5gB — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 5, 2024

Z kolei w październiku na takie miano zasłużył zdecydowanie Piotr Zieliński. To właśnie zawodnik Interu Mediolan strzelił bramkę kontaktową z Portugalią. Również on otworzył wynik spotkania z Chorwacją na Stadionie Narodowym. W klubie ostatnio jest również w całkiem dobrej dyspozycji, czego nie można powiedzieć o regularnie krytykowanym przez kibiców AS Romy wahadłowym Nicoli Zalewskim.

Powołania Michała Probierza

Na październikowym zgrupowaniu pojawiły się nowe twarze – wśród powołanych znalazło się miejsce chociażby dla Maxi’ego Oyedele czy Michaela Ameyawa. Powołanie otrzymał również Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok, lecz z powodu urazu na kadrze się nie zjawił. Do kadry po ośmiu latach wrócił również Bartosz Kapustka.

Tym razem Michał Probierz zdecydował się chociażby na powołanie objawienia tego sezonu Ekstraklasy – Antoniego Kozubala. Kozubal jest ważnym zawodnikiem Lecha Poznań, który jest liderem polskich rozgrywek. Wielu sympatyków „Kolejorza” twierdziło, że 20-letni pomocnik zasługiwał na powołanie już przy okazji poprzednich powołań. Dotychczas młody piłkarz grywał jedynie w reprezentacjach młodzieżowych.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania na listopadowe mecze z Portugalią i Szkocją. 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/2TnUKRaqlV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 5, 2024

Prawdziwą sensacją jest powołanie dla Michała Gurgula. Obrońca Lecha Poznań w wieku 18 lat został powołany do seniorskiej kadry bez jakiegokolwiek meczu chociażby w drużynie U-21. Trzeba przyznać, że Michał Probierz ma odwagę, by zaryzykować powołaniem tak młodego obrońcy. Do reprezentacji powołany został również m.in. Dominik Marczuk z Realu Salt Lake City. Z MLS do kadry wraca również po miesiącu nieobecności Mateusz Bogusz.

W dalszym ciągu Michał Probierz nie znalazł miejsca dla Kamila Grabary i Matty’ego Casha. Zarówno bramkarz Wolfsburga jak i obrońca Aston Villi po raz kolejny muszą obejść się smakiem. Zabraknie m.in. Pawła Dawidowicza i Michaela Ameyawa, którzy zmagają się z urazami. Selekcjoner zrezygnował z usług Jakuba Piotrowskiego.

fot. PressFocus