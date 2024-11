Wisła Kraków grała mecz, a ktoś… ostrzelał jej stadion!

Wisła Kraków w poniedziałkowym meczu I ligi bezbramkowo zremisowała z drużyną GKS-u Tychy i spadła na 11. miejsce w tabeli. Już w trakcie meczu, ok. godziny 19:00, doszło do zniszczenia części elewacji stadionu. Sprawa trafiła do odpowiednich organów, a wstępne straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Czyn zakwalifikowano jako uszkodzenie mienia, a w grę wchodzi uszkodzenia elewacji… uwaga – nabojami śrutowymi.

Wisła Kraków: Ostrzelana elewacja stadionu

Podczas pierwszoligowego spotkania między Wisłą a GKS-em Tychy doszło do nietypowego zdarzenia – uszkodzenia klubowego budynku. Zniszczenia znajdują się od strony ulicy Reymana. Klub wstępnie szacuje szkody na 6 tysięcy złotych. Chodzi między innymi o zniszczenie elewacji czy powybijane szyby. Do zajścia doszło już w trakcie spotkania. Wówczas ochrona powiadomiła, że szklana elewacja stadionu została prawdopodobnie ostrzelana. Policja zadbała o wyłączenie z użytkowania terenu i zabezpieczenie dowodów.

[Kᴏᴍᴜɴɪᴋᴀᴛ] Przedstawiamy komunikat dotyczący aktu wandalizmu, w wyniku którego uszkodzone zostały elementy elewacji Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie od strony Parku im. H. Jordana. 👉 https://t.co/kCRdRL27Bw pic.twitter.com/YdQKcnLrV2 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 5, 2024

Wisła Kraków zamieściła wyjaśniające oświadczenie na swojej stronie internetowej:

Podczas poniedziałkowego meczu Wisły Kraków z GKS-em Tychy doszło do aktu wandalizmu, w wyniku którego uszkodzone zostały elementy elewacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie od strony Parku im. H. Jordana. Klub wraz z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) – będącym zarządcą obiektu – zgłosił zdarzenie odpowiednim organom, z którymi współpracuje w celu wyjaśnienia sprawy. Podczas meczu klub został poinformowany o zajściu przez ochronę. Szklana elewacja stadionu została prawdopodobnie ostrzelana. Policja natychmiast zareagowała na zgłoszenie. Przeprowadzono czynności mające na celu wyłączenie z użytkowania terenu wokół uszkodzonej fasady oraz zabezpieczono materiał dowodowy.

W czasie meczu @WislaKrakowSA ktoś oddał strzały w kierunku stadionu. Są zniszczenia… https://t.co/VioW6j4ZbF — Sport w Małopolsce (@sportmalopolska) November 4, 2024

Jak informuje rzecznik Komendy Miejskiej Piotr Szpiech, mogło dojść nawet do wystrzału nabojów śrutowych.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu elewacji przed godziną 19. Policjanci na miejscu potwierdzili ten fakt. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Wykluczyliśmy broń ostrą, natomiast nie wykluczamy, że mogło dojść do wystrzału nabojów śrutowych. W tej sprawie będzie powołany biegły, on wyda opinię. Czyn sklasyfikowano jako uszkodzenie mienia.

Policja powadzi w tej sprawie dochodzenie, ponieważ sprawcy nie są znani. Dochodzenie to ma pomóc ustalić kiedy i w jakich okolicznościach doszło do zniszczenia. Jeśli więc ktokolwiek zna szczegóły, to policja prosi o takowe informacje.

Do trzech razy sztuka?

W Wiśle Kraków poczyniono ostatnio ogromne zmiany. Trenerem jest już od jakiegoś czasu Mariusz Jop od kiedy w jeden dzień sypnęło zwolnieniami. Radzi sobie całkiem nieźle, bo klub pod jego wodzą pnie się w górę. Został nawet nominowany do nagrody miesiąca.

Nominacje do Trenera Miesiąca! 🏅😎 Trwa głosowanie panelu ekspertów, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich 18 klubów Betclic 1 Ligi, sponsora kategorii – firmy @PolskaSuzuki , partnera telewizyjnego rozgrywek TVP Sport oraz Pierwszej Ligi Piłkarskiej 🔝 Jak… pic.twitter.com/biCBszYiYo — Betclic 1 Liga (@_1liga_) November 4, 2024

W poniedziałek 23 września Wisła Kraków zakomunikowała oficjalnie o odejściach:

pierwszego trenera Kazimierza Moskala

asystenta Kazimierza Moskala Marcina Pogorzały

legendarnego w środowisku kierownika zespołu Jarosława Krzoska, któremu jeszcze trzy dni wcześniej składała życzenia z okazji „Dnia Kierownika” (swoją drogą Krzosek udzielił wywiadu w ETOTOTV, w którym opowiedział o tej sytuacji)

wieloletniego fizjoterapeuty Marcina Bisztygi

dyrektora akademii Krzysztofa Kołaczyka

„Biała Gwiazda” rok temu triumfowała w finale na PGE Narodowym i w nagrodę otrzymała przepustkę do gry w eliminacjach kolejnej edycji Ligi Europy. Liga zakończyła się jednak fiaskiem, czyli 10. miejscem. Teraz Wisła po raz trzeci próbuje wejść do elity. Ma do rozegrania dwa zaległe mecze – z Miedzią Legnica z racji udziału w europejskich pucharach oraz z Chrobrym Głogów z powodu powodzi i znajduje się dopiero na 11. miejscu w ligowej tabeli.

