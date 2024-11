Mohammed Kudus ukarany za nokaut na dwóch rywalach

West Ham United przegrał niedawne derbowe starcie przeciwko Tottenhamowi aż 1:4. W końcówce meczu czerwoną kartę za pokaz skrajnej głupoty obejrzał Mohammed Kudus. Ghańczyk najpierw uderzył Micky’ego van de Vena w twarz, a następnie jeszcze powalił Richarlisona. Angielska Federacja postanowiła ukarać piłkarza.

West Ham United niedawno mierzył się w derbowym starciu z Tottenhamem w w ramach 8. kolejki Premier League. Pierwszą bramkę w meczu zdobył Mohammed Kudus, ale był to miłe złego początki dla West Hamu. „Koguty” potrafiły odwrócić losy spotkania i ostatecznie pewnie wygrały 4:1. W samej końcówce meczu piłkarze obu drużyn wdarli się w ogromną awanturę, której prowodyrem był właśnie strzelec pierwszego gola. Zachował się idiotycznie.

Ghańczyk zatrzymał Micky’ego van de Vena w nieprzepisowy sposób. Holender miał wyraźne obiekcje i natychmiast wdał się w sprzeczkę z zawodnikiem West Hamu. Ten w odwecie uderzył van de Vena w twarz. Na boisku doszło do szarpaniny pomiędzy piłkarzami. Podczas całego zamieszania Kudus powalił na ziemię jeszcze Richarlisona. Początkowo sędzia dał Ghańczykowi i Holendrowi po żółtej kartce. Po chwili otrzymał jednak komunikat od VAR-u, by jeszcze raz przyjrzał się całej sytuacji.

Kudus left two Tottenham players on the floor before picking up a red card 😳 pic.twitter.com/fUuclqNR35

Po zobaczeniu powtórki arbiter zmienił swoją decyzję i tym razem wręczył skrzydłowemu „Młotów” czerwony kartonik. 24-latkowi po bezpośredniej czerwonej kartce należała się obligatoryjna kara zawieszenie na trzy mecze. Przez to przegapił spotkania z Manchesterem United (2:1) i Nottingham Forest (0:3). Kara obejmuje jeszcze nadchodzący meczu z Evertonem.

Angielska Federacja przyjrzała się całej sprawie i wszczęła swoje postępowanie. Postanowiła ukarać piłkarza dodatkową grzywną w wysokości 60 tysięcy funtów oraz zawiesić na jeszcze dodatkowe dwa mecze. Oznacza to, że nie zagra również z Newcastle United oraz Arsenalem. Mohammed Kudus na boiska Premier League wróci dopiero w grudniu podczas spotkania z Leicester. Dodatkowo ukarany został również klub. W tym przypadku grzywna wynosi 30 tysięcy funtów.

Mohammed Kudus trafił do West Hamu z Ajaksu w poprzednim sezonie za nieco ponad 40 milionów euro (38 mln funtów). Wcześniej jednak bardzo o usługi 24-latka zabiegała Chelsea. Agentka zawodnika potwierdziła, że piłkarz miał już dogadany kontrakt z „The Blues”, jednak ostatecznie klub złożył zbyt niską ofertę Ajaksowi i została ona odrzucona. Ghańczyk w debiutanckim sezonie na angielskich boiskach pokazał się ze znakomitej strony. W minionych rozgrywkach wystąpił dla „Młotów” w 48 meczach, w których strzelił 18 goli i zaliczył siedem asyst. Był liderem ofensywy i wyróżniającym się graczem.

🇬🇭 Mohammed Kudus's agent, Jennifer Mendelewitsch: “We agreed contract with Chelsea but deal didn't happen”.

“Ludus talked with the coach but in the end it didn't happen because Chelsea made a ridiculous offer to Ajax”, told RMC Sport. pic.twitter.com/DNdJmFgpv0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023